Hai mẹ con bị rắn hổ mang cắn tử vong khi đang ngủ, người bố tiết lộ sự thật kinh hoàng phía sau

Thế giới 25/11/2023 12:05

Mới đây, hai mẹ con ở Ấn Độ đã được phát hiện tử vong trong phòng ngủ sau khi bị rắn hổ mang cắn

Theo thông tin từ Economic Times, ngày 7/10, ở bang Odisha, Ấn Độ, đã xảy ra một vụ việc kinh hoàng khiến 2 người tử vong.

Trước đó, Basanti Patra, một phụ nữ 23 tuổi, và con gái 2 tuổi được phát hiện tử vong trong phòng ngủ của gia đình.

Cảnh sát tìm thấy cả hai đều có dấu vết rắn độc cắn trên cơ thể và ban đầu họ nghĩ đó chỉ là vết rắn cắn vô tình đơn giản.

Tuy nhiên, sau khi bố của Basanti biết thông tin này, ông khẳng định rằng nạn nhân bị giết là do con rể Ganesh Patra, 25 tuổi.

Hai mẹ con bị rắn hổ mang cắn tử vong khi đang ngủ, người bố tiết lộ sự thật kinh hoàng phía sau - Ảnh 1
Hai mẹ con tử vong sau khi bị rắn hổ mang cắn. Ảnh: ET Today

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã bắt đầu điều tra và phát hiện rằng vào tháng 9, Ganesh đã liên lạc với nhiều người bán rắn và bày tỏ mong muốn mua được một con rắn độc

Ngoài ra, các chuyên gia về rắn cũng đã đặt câu hỏi về vụ việc, ví dụ như sau khi bị rắn cắn, việc hai người tiếp tục ở trong phòng “rất không bình thường”, vì sau khi bị rắn cắn, họ không chết ngay lập tức. Việc không có tiếng kêu cứu hay tiếng hét từ căn phòng sau khi bị cắn cũng rất kỳ lạ.

Sau hơn một tháng điều tra, cảnh sát cuối cùng đã thu thập được bằng chứng quan trọng và bắt giữ Ganesh.

Tiếp đó, Ganesh thú nhận đã giết vợ và con gái. Anh khai rằng mối quan hệ giữa mình và vợ không tốt và anh muốn chiếm đoạt số tiền bồi thường của chính phủ là 800.000 Rupee Ấn Độ (tương đương khoảng 233 triệu) nên mới mua được rắn hổ mang và thả nó tấn công khi vợ và con ngủ.

Cảnh sát hiện vẫn đang xác minh chi tiết vụ án và điều tra xem có người khác tham gia vào vụ án giết người hay không.

 

 

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