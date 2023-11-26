Thử thách tìm con nai trong 9 giây: Nếu tìm được bạn sẽ là người có đôi mắt của "người đi săn"

Thế giới 26/11/2023 12:47

Để tìm được con nai, bạn sẽ phải quan sát thật kỹ các chi tiết trên vách núi vì màu da của chúng hòa lẫn với đất đá.

Bạn có sẵn sàng đối mặt với thử thách để ý đến các chi tiết không? Nếu vậy, ảo ảnh quang học này  nhất định phải thử!

Nó được thiết kế để kiểm tra khả năng quan sát chi tiết của con mắt bạn, giống như kỹ năng quan sát nhạy bén của chim ưng .

Ảo ảnh quang học là những hình ảnh quyến rũ có khả năng làm tâm trí hoang mang và thay đổi nhận thức của một người về thực tế.

Chúng có khả năng gợi lên những yếu tố không tồn tại hoặc che giấu những chi tiết quan trọng thường thu hút sự chú ý của mọi người.

Các nhà nghiên cứu từ lâu đã nghiên cứu sâu về nguồn gốc và tác dụng của những ảo ảnh quang học này, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều khó nắm bắt.

Những ảo ảnh này vượt ra ngoài phạm vi giải trí đơn thuần; chúng cũng phục vụ như một phương tiện để đo lường trí thông minh của một người.

Chúng hoạt động như một công cụ để đánh giá chỉ số IQ của một cá nhân. Hơn nữa, những hiện tượng thị giác này mang lại cái nhìn hấp dẫn về những đặc điểm tính cách tiềm ẩn của một người.

Thử thách tìm con nai trong 9 giây: Nếu tìm được bạn sẽ là người có đôi mắt của 'người đi săn' - Ảnh 1
Tìm con nai trong 9 giây. Ảnh: India Times

Thử thách của bạn trong bài kiểm tra này là xem xét cẩn thận  ảo ảnh quang học  và xác định vị trí của con nai ẩn trong khung cảnh được mô tả. Khám phá con nai ẩn giấu là một kỳ tích mà chỉ có người đặc biệt thông minh mới có thể đạt được.

Để thêm một chút thử thách, có một hạn chế về thời gian. Lấy đồng hồ bấm giờ của bạn và đặt nó trong 9 giây. Bạn phải xác định được con nai ẩn trong ảo ảnh quang học trong khung thời gian này.

Dưới đây là đáp án câu đố.

Thử thách tìm con nai trong 9 giây: Nếu tìm được bạn sẽ là người có đôi mắt của 'người đi săn' - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
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Từ khóa:   ảo ảnh quang học tâm lý câu đố

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