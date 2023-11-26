Người đàn ông cưỡng hiếp cô gái 18 tuổi đã tử vong sau đó phân mảnh thi thể: Từ tử hình xuống thành 40 năm

Thế giới 26/11/2023 09:39

Mới đây, một người đàn ông ở Malaysia đã được ra tù sau khi tòa giảm mức thi hành án xuống còn 40 năm tù, tuy nhiên trước đó anh đã bị tuyên phạt tử hình vì sát hại và cưỡng hiếp cô gái 18 tuổi.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Malaysia, vụ án sát hại cô gái 18 tuổi xảy ra vào sáng ngày 16/3/1993 ở bang Sarawak.

Nạn nhân là nữ sinh 18 tuổi tên Yang Liuqing và tại thời điểm đó, một viên cảnh sát đã phát hiện thi thể không đầu mặc đồng phục trường màu xanh, trên đó có một chiếc thẻ tên của nạn nhân.

Ngày 18 tháng 3 cùng năm, John Nyumbei đã bị bắt; sau đó, cảnh sát đã tìm thấy hộp sọ và khi được khám nghiệm thì xác định rằng đó là của nạn nhân.

Trong quá trình thẩm vấn, chuyên gia pháp y cho biết có một lượng lớn tinh dịch tích tụ trên thi thể nạn nhân.

Người đàn ông cưỡng hiếp cô gái 18 tuổi đã tử vong sau đó phân mảnh thi thể: Từ tử hình xuống thành 40 năm - Ảnh 1
Người đàn ông sát hại cô gái 18 tuổi sau đó ra tay cưỡng hiếp. Ảnh: ET Today

Vì John Nyumbei không thể thuyết phục tòa án rằng anh có vấn đề về tâm thần khi phạm tội nên sau đó đã thừa nhận giết người và cưỡng hiếp, đồng thời phân mảnh, ném thi thể vào một khu rừng ở gần đó.

Tòa án Tối cao đã kết án tử hình John Nyumbei vào ngày 4 tháng 4 năm 1997. Tòa phúc thẩm và Tòa án Liên bang cũng ra phán quyết giữ nguyên bản án tử hình ban đầu. Ngày 15 tháng 2 năm 2016, Hội đồng Ân xá đã thay đổi bản án tử hình của ông thành tù chung thân.

Vào ngày 21, bản án của John Nyumbei được tòa án liên bang giảm nhẹ, bản án chung thân ban đầu được giảm xuống còn 40 năm tù, tính từ ngày ông bị bắt vào ngày 18/3/1993.

Luật sư của John Numbe cho biết do được xem xét lại bản án và giảm 1/3 mức án nên John Numbe được trả tự do vào ngày 21/11/2023.

Báo cáo chỉ ra rằng John Noumbe đã nộp đơn xin xem xét lại bản án theo Đạo luật Xem xét lại án tử hình và chung thân năm 2023, cho phép tòa án thay thế bản án tù chung thân bằng mức án tù từ 30 đến 40 năm.

 

 

 

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