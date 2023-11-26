Nghiện tiểu thuyết tội phạm, cô gái 23 tuổi ra tay sát hại và phân mảnh thi thể nữ gia sư “vì tò mò”

Thế giới 26/11/2023 16:45

Mới đây, một cô gái 23 tuổi ở Hàn Quốc đã bị kết án tù chung thân sau khi sát hại nữ gia sư vào tháng 5 năm nay.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, nghi phạm là một cô gái23 tuổi tên là  Jung Yoo-jeong.

Cảnh sát cho biết Jung nghiện phim truyền hình và tiểu thuyết tội phạm, đồng thời đạt điểm rất cao trong các bài kiểm tra tâm thần (psychopath tests).

Bị ám ảnh bởi ý tưởng “thử giết người”, Jung đã sử dụng một ứng dụng để gặp giáo viên tiếng Anh và vào tháng 5, cô đến nhà nạn nhân và sát hại dã man, khiến các công tố viên đề nghị mức án tử hình.

Theo lời khai của công tố viên, Jung Yoo-jeong là một người thất nghiệp cô độc và sống với ông nội. Cô đã tìm kiếm nạn nhân trong vài tháng và sử dụng một ứng dụng dạy kèm trực tuyến để tìm kiếm mục tiêu.

Cô được cho là đã liên lạc với hơn 50 người và có xu hướng tìm kiếm phụ nữ, hỏi đối phương xem họ có dạy học ở nhà không.

Nghiện tiểu thuyết tội phạm, cô gái 23 tuổi ra tay sát hại và phân mảnh thi thể nữ gia sư “vì tò mò” - Ảnh 1
Cô gái đang xách vali chứa thi thể ra khỏi nhà. Ảnh: ET Today

Trong tháng 5, Jung Yoo-jung đã giả dạng là mẹ của một học sinh cần học tiếng Anh và liên lạc với nạn nhân, một phụ nữ 26 tuổi sống tại Busan.

Sau đó, cô ấy mặc bộ đồ học sinh mua trên mạng và xuất hiện tại nơi nạn nhân sống. Sau khi nạn nhân cho cô ấy vào nhà, Jung Yoo-jeong đã tấn công và đâm hơn trăm nhát dao.

Ngay cả khi nạn nhân đã tử vong, cô ấy vẫn tiếp tục tấn công một cách điên cuồng, sau đó phân thành từng mảnh và đi taxi đến một công viên xa xôi gần một con sông ở phía bắc Busan để vứt bỏ một phần xác.

Tài xế taxi đã báo cáo cho cảnh sát rằng khách hàng của anh ta đã ném một chiếc vali đầy máu vào khu rừng, dẫn đến việc Jung bị bắt nhanh chóng.

Cảnh sát cho biết lịch sử lướt web của Jung cho thấy cô ấy đã nghiên cứu trong nhiều tháng về cách giết người và xử lý xác nhưng cách hành động của cô ấy rất bất cẩn, không hề cố gắng tránh xa máy quay giám sát, nhiều lần được ghi lại khi đi vào và ra khỏi nhà nạn nhân.

Vào tháng 6, Jung đã thú nhận phạm tội và yêu cầu một bản án nhẹ hơn vì cô đã bị ảo giác và mắc phải các rối loạn tâm thần khác nhưng bị tòa án từ chối, xác định hành vi phạm tội của cô “được lên kế hoạch và thực hiện cẩn thận nên không thể chấp nhận những tuyên bố mà cô ấy nói”.

Đồng thời chỉ ra rằng cô ấy đã thay đổi lời khai nhiều lần trước khi thừa nhận rằng các bộ phim truyền hình tội phạm và chương trình truyền hình đã khơi gợi sự quan tâm của cô đến tội giết người.

Thẩm phán tòa án ở Busan cho biết việc trừng phạt nghiêm khắc là không thể tránh khỏi, vì ham muốn lệch lạc của bị cáo đã dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Vụ án giết người này “gieo rắc nỗi sợ hãi trong xã hội rằng một người có thể trở thành nạn nhân mà không có lý do gì" và “kích động sự ngờ vực lan rộng” trong cộng đồng, đồng thời buộc cô ấy phải đeo thiết bị giám sát điện tử trong 30 năm.

Phát hiện thi thể bị cháy đen gần một hồ bỏ hoang với đôi chân bị trói chặt, nghi tự sát

Phát hiện thi thể bị cháy đen gần một hồ bỏ hoang với đôi chân bị trói chặt, nghi tự sát

Mới đây, cảnh sát ở Malaysia đã phát hiện một thi thể bị cháy đen gần như toàn bộ với đôi chân bị trói chặt.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích