Cảnh sát cho biết Jung nghiện phim truyền hình và tiểu thuyết tội phạm, đồng thời đạt điểm rất cao trong các bài kiểm tra tâm thần (psychopath tests).

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, nghi phạm là một cô gái23 tuổi tên là Jung Yoo-jeong.

Theo lời khai của công tố viên, Jung Yoo-jeong là một người thất nghiệp cô độc và sống với ông nội. Cô đã tìm kiếm nạn nhân trong vài tháng và sử dụng một ứng dụng dạy kèm trực tuyến để tìm kiếm mục tiêu.

Bị ám ảnh bởi ý tưởng “thử giết người”, Jung đã sử dụng một ứng dụng để gặp giáo viên tiếng Anh và vào tháng 5, cô đến nhà nạn nhân và sát hại dã man, khiến các công tố viên đề nghị mức án tử hình.

Cô được cho là đã liên lạc với hơn 50 người và có xu hướng tìm kiếm phụ nữ, hỏi đối phương xem họ có dạy học ở nhà không.

Cô gái đang xách vali chứa thi thể ra khỏi nhà. Ảnh: ET Today

Trong tháng 5, Jung Yoo-jung đã giả dạng là mẹ của một học sinh cần học tiếng Anh và liên lạc với nạn nhân, một phụ nữ 26 tuổi sống tại Busan.

Sau đó, cô ấy mặc bộ đồ học sinh mua trên mạng và xuất hiện tại nơi nạn nhân sống. Sau khi nạn nhân cho cô ấy vào nhà, Jung Yoo-jeong đã tấn công và đâm hơn trăm nhát dao.

Ngay cả khi nạn nhân đã tử vong, cô ấy vẫn tiếp tục tấn công một cách điên cuồng, sau đó phân thành từng mảnh và đi taxi đến một công viên xa xôi gần một con sông ở phía bắc Busan để vứt bỏ một phần xác.

Tài xế taxi đã báo cáo cho cảnh sát rằng khách hàng của anh ta đã ném một chiếc vali đầy máu vào khu rừng, dẫn đến việc Jung bị bắt nhanh chóng.

Cảnh sát cho biết lịch sử lướt web của Jung cho thấy cô ấy đã nghiên cứu trong nhiều tháng về cách giết người và xử lý xác nhưng cách hành động của cô ấy rất bất cẩn, không hề cố gắng tránh xa máy quay giám sát, nhiều lần được ghi lại khi đi vào và ra khỏi nhà nạn nhân.

Vào tháng 6, Jung đã thú nhận phạm tội và yêu cầu một bản án nhẹ hơn vì cô đã bị ảo giác và mắc phải các rối loạn tâm thần khác nhưng bị tòa án từ chối, xác định hành vi phạm tội của cô “được lên kế hoạch và thực hiện cẩn thận nên không thể chấp nhận những tuyên bố mà cô ấy nói”.

Đồng thời chỉ ra rằng cô ấy đã thay đổi lời khai nhiều lần trước khi thừa nhận rằng các bộ phim truyền hình tội phạm và chương trình truyền hình đã khơi gợi sự quan tâm của cô đến tội giết người.

Thẩm phán tòa án ở Busan cho biết việc trừng phạt nghiêm khắc là không thể tránh khỏi, vì ham muốn lệch lạc của bị cáo đã dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Vụ án giết người này “gieo rắc nỗi sợ hãi trong xã hội rằng một người có thể trở thành nạn nhân mà không có lý do gì" và “kích động sự ngờ vực lan rộng” trong cộng đồng, đồng thời buộc cô ấy phải đeo thiết bị giám sát điện tử trong 30 năm.