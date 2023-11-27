Cô gái bị người đàn ông cưỡng hiếp khi đi nhờ xe, đeo dây xích quanh cổ chạy ra đường kêu cứu

Thế giới 27/11/2023 12:03

Mới đây, một người đàn ông ở Tây Ban Nha đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi cưỡng hiếp phụ nữ đi nhờ xe.

Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin chính quyền thành phố Miranda Ebro xác nhận ngày 20/11 đã xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị cưỡng hiếp khi đi nhờ xe người lạ.

Theo đó, người phụ nữ này đang chăm sóc một người bạn trong bệnh viện và nghi phạm đã đề nghị chở cô từ bệnh viện về nhà. Lúc đó, cô không chỉ đồng ý đi xe, mà còn đi cùng nghi phạm về nhà anh ta để lấy một số đồ trước khi lên đường.

Không ngờ, khi nạn nhân vừa vào nhà và đóng cửa lại thì bị đánh đến bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì thấy một sợi dây thừng quấn quanh cổ và nghi phạm đang tìm cách siết chặt, đồng thời đánh đập và cưỡng hiếp nạn nhân.

Cô gái bị người đàn ông cưỡng hiếp khi đi nhờ xe, đeo dây xích quanh cổ chạy ra đường kêu cứu - Ảnh 1
Người phụ nữ bị nghi phạm dùng dây xích trói quanh cổ. Ảnh: Diario de Burgos

Lần sau khi tỉnh dậy, cô bàng hoàng phát hiện trên cổ mình có một sợi xích sắt và một chiếc ổ khóa lớn, hai tay cũng bị xích sắt khóa lại.

Người phụ nữ bị hại cho biết, khi nghi phạm không để ý, cô đã trốn thoát và ngay lập tức chạy đến nhà người thân để xin giúp đỡ, sau đó cô cũng được đưa đến bệnh viện.

Sau khi bị bắt, các công tố viên phát hiện ra rằng anh đã bắt cóc và cưỡng hiếp một bé gái 9 tuổi vào năm 2015 và bị phạt tù 6 tháng vào thời điểm đó.

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