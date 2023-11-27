Phát hiện thi thể người phụ nữ ở khe núi với 20 vết dao ở đầu và cổ, nghi phạm là người không ai ngờ tới

Thế giới 27/11/2023 16:47

Mới đây, thi thể của một cô gái 22 tuổi đã được phát hiện tại một khe núi và hiện cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ Mirror (Anh), Giulia Cecchettin, một nữ sinh 22 tuổi đang theo học tại Trường Đại học Padova của Italy, dự kiến tốt nghiệp vào ngày 16/11, nhưng từ ngày 11/11 sau khi đi ra ngoài với bạn trai cũ Filippo Turetta, cô đã mất liên lạc.

Tuy nhiên, vào ngày 18, thi thể của cô được phát hiện trong một khe núi gần hồ nước ở vùng Friuli-Venezia Giulia, với ít nhất 20 vết dao trên cổ và đầu.

Cuộc điều tra chỉ ra rằng Julia và Philip đã lái xe đến một trung tâm mua sắm ở Magra, Venice vào tối ngày 11/11 và cùng nhau ăn bánh sandwich cho bữa tối.

Cuối ngày hôm đó, Philip chở Julia về nhà và dùng dao tấn công cô ở bãi đậu xe gần nhà. Julia cố gắng trốn thoát, nhưng các công tố viên cho rằng Filippo đã ngăn cản cô di chuyển bằng cách bịt miệng cô lại bằng băng dính rồi lái xe rời khỏi bãi đỗ xe.

Cảnh sát sau đó tìm thấy một con dao không có cán và dính máu ở bãi đậu xe. Một số người dân địa phương tiết lộ họ nghe thấy một người phụ nữ hét lên: “Làm sao anh dám làm như vậy với tôi” và chứng kiến ​​một người đàn ông đá ai đó.

Phát hiện thi thể người phụ nữ ở khe núi với 20 vết dao ở đầu và cổ, nghi phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Trước khi xảy ra vụ việc, Julia chỉ còn cách tốt nghiệp đúng 5 ngày. Ảnh: ET Today

Khi Philip chở Julia đến Fossò, Julia tỉnh lại và nhảy ra khỏi xe, nhưng đoạn phim giám sát cho thấy Philip đã đi theo và ném cô xuống đất, khiến đầu cô đập xuống vỉa hè và bị thương nặng. Thẩm phán cho biết cô đã qua đời do mất quá nhiều máu.

Philip chở thi thể của Julia đến hồ Balchis để vứt rồi bỏ trốn, anh ta bị cảnh sát Đức bắt giữ vào ngày 19/11. Khi đó, xe của anh ta hết xăng và đậu bên lề một con đường ở Leipzig.

Julia là nạn nhân thứ 105 trong số những người phụ nữ Italy bị sát hại trong năm nay. Điều này làm dấy lên sự phẫn nộ trong giới trẻ.

Vào ngày 19/11, người dân trên khắp đất nước đã xuống đường biểu tình và tổ chức các buổi cầu nguyện, hàng trăm người đã đổ về khuôn viên trường để thương tiếc cô và nói về bạo lực đối với phụ nữ.

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