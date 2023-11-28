Được bạn mời đến nhà để dự tiệc, bé gái 12 tuổi bị cưỡng hiếp 5 lần trong 2 ngày

Thế giới 28/11/2023 09:47

Mới đây, một nam thanh niên 17 tuổi bị bắt tạm giam sau khi có đơn tố cáo cậu đã cưỡng hiếp một bé gái 12 tuổi ngay tại nhà của mình

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Malaysia, vào ngày 10/8, cậu bé 17 tuổi quen biết nạn nhân 12 tuổi qua mạng, sau đó giả danh em gái muốn tổ chức tiệc sinh nhật và đưa cô bé về nhà trên một chiếc xe máy.

Sau đó, cậu bé liên tục ép cô bé uống rượu và nói với gia đình rằng họ “đừng làm phiền mình”, sau đó trước mặt mọi người cậu kéo cô bé vào phòng.

Báo cáo cho biết, sau khi cô bé ra khỏi nhà, cô liên tục giữ liên lạc với mẹ, buổi tối còn gọi video để báo an toàn cho mẹ.

Tuy nhiên, vào khoảng 9 giờ tối, cô bé bất ngờ thông báo cho mẹ rằng tiệc bị hủy và cô sẽ ở lại nhà cậu bé để ăn tối, nhưng cô không chắc chắn khi nào mới có thể về nhà.

Được bạn mời đến nhà để dự tiệc, bé gái 12 tuổi bị cưỡng hiếp 5 lần trong 2 ngày - Ảnh 1
Bé gái 12 tuổi bị cưỡng hiếp ngay tại nhà của nghi phạm sau khi đến dự tiệc. Ảnh: ET Today

Được biết, cô bé bị cưỡng hiếp sau 9 giờ tối và cậu bé còn nói dối mẹ nạn nhân rằng xe máy hỏng nên không thể đưa về nhà, khiến cô bé ở lại nhà cậu bé suốt 2 ngày, cho đến ngày 12 tháng 8 mới được đưa trở về nhà.

Sau khi bị cưỡng hiếp, cô không bao giờ đề cập đến sự việc vì sợ chàng trai xuất thân trong băng đảng tội phạm, cho đến khi biết được chàng trai cũng đã cưỡng hiếp một người bạn khác của cô, cô mới không cầm được nước mắt nói với mẹ.

Sau đó, hành vi xấu xa của cậu bé cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, mẹ cô gái cũng đưa con gái đến đồn cảnh sát để trình báo tội ác vào ngày 11/11.

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