Người mẹ sống chung với 3 thi thể đang phân hủy suốt 3 tháng, bà ngoại kinh hoàng phát hiện những đứa cháu “chỉ còn bộ xương”

Thế giới 28/11/2023 15:08

Mới đây, cảnh sát Nga đã điều tra căn hộ của người phụ nữ thì phát hiện 3 thi thể đã phân hủy và nghi ngờ cô đã bỏ đói 3 đứa trẻ.

Theo thông tin từ ET Today, Daria, một phụ nữ 34 tuổi có 5 đứa con, được phát hiện đã giấu 3 thi thể trong căn hộ của mình ở thành phố Pskov (Nga) cùng với con trai và con gái của cô.

Sự việc ban đầu được phát hiện bởi bà ngoại của hai đứa trẻ, khi bà đến căn hộ thăm cháu nội, phát hiện thi thể của cháu gái 8 tuổi và cháu trai 4 tuổi, chỉ còn lại xương, nằm trên giường được phủ bằng mền.

Sau đó, bà ngoại lại phát hiện xác chết của một trẻ sơ sinh, thi thể cũng đã phân hủy chỉ còn lại xương, đang mặc tã lót.

Người mẹ sống chung với 3 thi thể đang phân hủy suốt 3 tháng, bà ngoại kinh hoàng phát hiện những đứa cháu “chỉ còn bộ xương” - Ảnh 1
Daria, người phụ nữ đã bỏ đói 3 đứa con của mình đến chết. Ảnh: ET Today

Daria nhìn thấy vẻ sợ hãi của bà nhưng chỉ bình tĩnh nói rằng, cả 3 đứa trẻ đều qua đời trong giấc ngủ vào tháng 8, hai đứa con trai chết chỉ cách nhau 1 tuần.

Ngày 23/11, cảnh sát đã điều tra căn hộ của Daria và tìm thấy 3 thi thể, nghi ngờ Daria có thể đã làm chết đói 3 đứa trẻ.

Hiện tại, hai đứa con còn sống của cô, con gái 5 tuổi đã được giao cho cơ quan chức năng bảo vệ, còn con trai 12 tuổi đang sống cùng bà ngoại.

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