Người đàn ông sát hại cụ bà ném xuống giếng rồi cưỡng hiếp con gái của nạn nhân

Thế giới 28/11/2023 12:25

Cảnh sát Indonesia đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc người đàn ông sát hại và cưỡng hiếp hai người phụ nữ ở bang Nam Sulawesi.

Mới đây, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ Iwan Dodunias (30 tuổi), thủ phạm vụ sát hại một cụ bà có tên viết tắt là SB (65 tuổi), người được tìm thấy thi thể trong một cái giếng ở bang Nam Sulawesi.

Ngoài ra, Iwan cũng đã cưỡng hiếp con gái của nạn nhân, TA (45 tuổi), người được phát hiện nằm bán khỏa thân trong một con hẻm ở khu dân cư.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết ngày 19/11, hung thủ đến nhà và hành hung nạn nhân bằng cách dùng dao tấn công vào cổ sau đó ném thi thể xuống giếng.

Người đàn ông sát hại cụ bà ném xuống giếng rồi cưỡng hiếp con gái của nạn nhân - Ảnh 1
 Iwan Dodunias (30 tuổi), thủ phạm trọng vụ sát hại cụ bà 65 tuổi. Ảnh: detiknews

Tiếp đến, hung thủ đã cưỡng hiếp 4 lần con gái của nạn nhân. Không chỉ có thế, nạn nhân còn bị Iwan đâm vài nhát dao vào cơ thể khiến cô bị thương và nằm bất động trong tình trạng bán khỏa thân trên một con hẻm trước nhà.

Sau đó, Iwan lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát ngay lập tức truy đuổi cho đến khi thủ phạm bị bắt vào tối cùng ngày xảy ra vụ việc.

Được biết, cảnh sát nghi ngờ Iwan là bạn trai cũ của TA.

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