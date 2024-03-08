Theo hồ sơ vụ án, vào cuối tháng 10 năm 2022, tại một nhà xưởng bỏ hoang ở thành phố Đài Trung, đã phát hiện một vụ án đáng sợ với xác chết trong thùng.

Mới đây, một tòa án ở Đài Loan (Trung Quốc) đã mở phiên tòa xét xử vụ án người phụ nữ sát hại bạn trai rồi đổ bê tông lên xác để che đậy chứng cứ.

Cảnh sát điều tra cho biết, Cai, 34 tuổi, và Chen, 48 tuổi, đã quen biết vào năm 2013 và chia tay sau đó lại hòa giải vào năm 2017.

Công tố viên đã kết thúc cuộc điều tra vào tháng 3 năm ngoái và xác định rằng Cai có liên quan đáng kể đến vụ án. Họ đã yêu cầu mức án từ 25 đến 27 năm.

Cai đã vay Chen 1,570,000 đài tệ (khoảng 2.8 tỷ) và Chen đã nhiều lần đánh Cai do vấn đề trả nợ, khiến cô có động cơ trả thù.

Người phụ nữ phủ nhận mình vô tội sau khi bị bắt. Ảnh: China Press

Vào ngày 4/3/2019, Cai lái xe đưa Chen đang bất tỉnh trở lại nhà của mẹ nạn nhân ở trung tâm thành phố Đài Trung.

Vào tối cùng ngày, họ lại cùng nhau rời đi và đến nghỉ tại một khách sạn ô tô ở trung tâm thành phố Đài Trung.

Vào sáng ngày 5/3/2019, tại một địa điểm không rõ, Cai đã tấn công Chen bằng vật sắc nhọn và cứng, gây tử vong.

Cai còn sử dụng điện thoại di động của Chen, giả vờ nhắn tin cho gia đình Chen để tạo ra cảm giác anh đang trốn nợ, đồng thời giả mạo một bản thỏa thuận giải quyết nợ giữa hai người và gửi tin nhắn cho chị gái Chen, cố gắng lừa đảo cô về việc đã ký một tờ hợp đồng trước đó.

Sau đó, Cai thuê một nhà xưởng, mua các dụng cụ như máy khoan điện, máy trộn xi măng, thùng nhựa và tấm chống thấm nước để chuẩn bị.

Vào ngày 24 tháng 3, cô cùng với một người không rõ danh tính đã chuyển xác chết đến nhà xưởng và sau khi bọc nhiều lớp, cô đã đổ xi măng để bịt kín rồi đặt vào thùng nhựa. Gia đình của Chen sau đó đã báo mất tích từ năm 2021 vì không thể liên lạc được với nạn nhân.

Trong quá trình xét xử tại tòa án, Cai đã phủ nhận tội giết người và các tội danh khác, đồng thời cho biết cô bị giam cầm trong hơn 1 năm mà không có lỗi.

Cô bày tỏ sự tiếc nuối và buồn bã về vụ án này và mong gia đình của nạn nhân an ủi và công lý được thực hiện, cô đã yêu cầu tòa án tuyên cô vô tội.

Tuy nhiên, vào chiều ngày 8/3, người phụ nữ đã bị kết án 27 năm 6 tháng tù giam về tội giết người cùng các tội danh khác.