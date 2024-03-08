Người đàn ông 70 tuổi đã khuyên những kẻ cưỡng hiếp không nên đeo bao cao su khi quan hệ với vợ mình.

Vào tháng 9/2024, một vụ án ở Pháp dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong đó bị cáo là người đàn ông 70 tuổi đã để 83 kẻ lạ mặt cưỡng hiếp vợ mình.

Kẻ chủ mưu vụ án là Dominic, năm nay đã 70 tuổi, cùng 50 người đàn ông khác sẽ được đưa ra xét xử . Nếu bị kết tội, họ phải đối mặt với án tù 20 năm.

Dominic bị buộc tội dàn dựng kế hoạch cưỡng hiếp đồi trụy. Anh ta sử dụng một diễn đàn trực tuyến có tên “Without Her Knowing” để mời những người đàn ông, từ 25 đến 72 tuổi, đến nhà anh ta ở thị trấn Mazen, gần Avignon và quay phim họ cưỡng hiếp.

Được biết vụ cưỡng hiếp xảy ra từ năm 2011 đến năm 2020 trong đó vợ ông liên tục bị chuốc thuốc mê.

Người phụ nữ mắc 4 căn bệnh lây qua đường tình dục sau khi bị những kẻ lạ mặt cưỡng hiếp. Ảnh: Daily Mail

Có thông tin cho rằng Dominic đã thêm một loại thuốc chống lo âu vào bữa tối của vợ để khiến cô choáng váng. Sau đó, ông mời những người lạ từ các diễn đàn trên mạng vào phòng ngủ, nơi vợ ông bị cưỡng hiếp trong tình trạng bất tỉnh.

Các tài liệu buộc tội cáo buộc rằng người chồng, Dominic, đã thúc giục kẻ cưỡng hiếp vợ mình không đeo bao cao su.

Người ta nói rằng Dominic cũng đã dặn trước cư dân mạng không được dùng nước hoa hay hút thuốc trước khi đến nhà anh. Bác sĩ tiết lộ, nạn nhân là một phụ nữ ở độ tuổi 60, mắc 4 bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Các nhà điều tra không biết đến vụ án cho đến năm 2020, khi Dominic bị bắt vì quay váy của những khách hàng khác tại một siêu thị ở Carpentras.

Khi cảnh sát kiểm tra điện thoại và các thiết bị của anh tại nhà, họ phát hiện ra những đoạn video gây sốc liên quan đến vợ anh.

Các nghi phạm hiếp dâm liên quan bao gồm công chức, nhân viên cứu thương, binh lính, cai ngục, y tá, nhà báo, ủy viên hội đồng thành phố và tài xế xe tải.

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