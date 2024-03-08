Phát hiện thi thể bé trai 5 tuổi ngay trong nhà với 20 vết đâm trên người, nghi bị mẹ ruột sát hại

Thế giới 08/03/2024 12:54

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ người phụ nữ 26 tuổi sau khi bị nghi ngờ sát hại bé trái 5 tuổi với 20 vết đâm trên người.

Mới đây, ở tỉnh Tây Java, Indonesia đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến một bé trai 5 tuổi tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào ngày 7/3, một người bạn của bố nạn nhân đến chơi nhưng không được phép vào nhà.

Sau khi bị từ chối, anh ta bàng hoàng nhìn thấy bộ quần áo mẹ nạn nhân đang mặc dính đầy máu. Cuối cùng, anh đã chạy đến bảo vệ để yêu cầu được kiểm tra, nhưng vẫn  không được phép vào. Cuối cùng, bảo vệ đã gọi cho chủ nhà.

Phát hiện thi thể bé trai 5 tuổi ngay trong nhà với 20 vết đâm trên người, nghi bị mẹ ruột sát hại - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: detiknews

Lúc này cảnh sát địa phương đã nhận được trình báo và nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành điều tra. Ban đầu kết quả cho thấy mẹ ruột của nạn nhân tên SNF (26 tuổi) được cho là thủ phạm chính sát hại cháu bé 5 tuổi.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết: “Chúng tôi vẫn đang điều tra, nhưng kết quả của cuộc thẩm vấn tạm thời cho thấy động cơ của thủ phạm được cho là đã nhận được những lời thì thầm ma thuật”.

Trong khi đó, kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy trên cơ thể nạn nhân có 20 vết đâm.

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