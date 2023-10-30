Bài báo cho hay hai người đàn ông đó là anh em, người anh Chen Chuan, 58 tuổi và em trai Chen Li, 55 tuổi, còn người ngồi trong giỏ tre là mẹ của họ.

Theo SCMP dẫn nguồn từ tờ Nhân Dân nhật báo, hai người đàn ông trung niên được người đi đường quay video ghi lại hình ảnh cả hai đang lần lượt thay phiên nhau cõng một cụ bà bằng một chiếc giỏ tre lớn trên lưng trên một con đường ở khu đô thị Trùng Khánh phía tây nam Trung Quốc.

Bà cụ không sẵn sàng đến gặp bác sĩ khi bị ốm, theo Zhang Qingrong, vợ của Chen Li cho biết.

Hai anh em buộc phải dùng giỏ tre cõng mẹ đến bệnh viện vì bà bị say xe và không thể ngồi xe lăn vì chóng mặt.

Ngày 23/10, khi bà cụ nói bà cảm thấy không khỏe, hai anh em đã nghĩ đến việc dùng giỏ tre đưa bà đi bệnh viện. Zhang cho biết: “Trước đây họ cõng bà trên lưng hoặc bế bà trên tay đưa bà đến bệnh viện". Zhang cho biết thêm rằng từ khi thay phiên nhau cõng mẹ bằng giỏ tre nên đỡ tốn sức hơn trước và mẹ cảm thấy thoải mái hơn.

Hai anh em phải mất hơn 20 phút mới thực hiện được cuộc hành trình. Đoạn video cho thấy khi họ dừng lại để nghỉ ngơi, một trong hai người đã vỗ nhẹ vào eo của mình để giảm bớt mệt mỏi.

Zhang cho biết hai anh em từng làm việc ở một thành phố khác, năm ngoái, họ chuyển về quê ở Trùng Khánh và mở một quán mì để có thể chăm sóc mẹ hàng ngày.

“Chúng tôi có nghĩa vụ thể hiện lòng hiếu thảo của mình. Đây là trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là con cái của mẹ. Mẹ đã chăm sóc chúng tôi khi chúng tôi còn nhỏ và chúng tôi nên chăm sóc mẹ khi mẹ về già”, Zhang nói.

Người mẹ 89 tuổi bị say tàu xe và thấy thúng tre là cách đi lại thoải mái hơn nhiều - Ảnh: Douyin/SCMP

Câu chuyện của họ đã nhận được 1,4 triệu lượt thích và 60.000 bình luận chỉ riêng trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc.

- “Có lẽ chiếc giỏ tre này được mẹ họ dùng để địu hai anh em này khi họ còn nhỏ. Người mẹ đau đớn về thể xác nhưng trong lòng lại vui mừng. Xin ủng hộ hai anh em!”, một cư dân mạng bày tỏ.

- “Tình yêu của họ dành cho mẹ thật cảm động! Tôi hy vọng mọi người có thể đối xử với cha mẹ mình theo cách này”, một người khác nói.

Các anh em này cho biết, từ khi thay phiên nhau cõng mẹ bằng giỏ tre nên đỡ tốn sức hơn trước và mẹ cảm thấy thoải mái hơn - Ảnh: Douyin/SCMP

Năm ngoái, một người đàn ông 67 tuổi đã được chính quyền thành phố Thiên Tân ở đông bắc Trung Quốc khen thưởng là tấm gương hiếu thảo vì đã dành 9 năm để chăm sóc mẹ mình khi bà đang trong tình trạng thực vật cho đến khi bà qua đời.

Ngoài ra, một người đàn ông ở phía đông nam tỉnh Quảng Đông hồi tháng 9 đã nhận được vô số lời khen ngợi khi rửa và mát-xa chân cho người vợ đang mang thai của mình vào mỗi buổi tối.