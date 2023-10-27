Không có đủ chi phí trang trải cuộc sống, một người mẹ ngoài 70 tuổi đã đệ đơn kiện đuổi hai người con trai 40 và 42 tuổi của mình ra khỏi nhà.

Theo tờ Guardian, bà A. (75 tuổi) đến từ Pavia, Ý, mới đây vừa thắng kiện sau khi đệ đơn kiện hai con trai 40 và 42 tuổi của mình vì cả hai cứ sống bám mẹ, không chịu dọn ra ở riêng.

Theo truyền thông địa phương, hai người con trai của bà A. đều đã có việc làm. Tuy nhiên, hai người con lại không trang trải chi phí sinh hoạt, không làm việc nhà và bà A. thường xuyên phàn nàn về việc này.

Bà A. nói với giới truyền thông: “Tôi chán việc phải nuôi các con trai của mình và vì mỗi đứa đều có việc làm nên tôi đã nhiều lần cố gắng thuyết phục chúng lối sống tự lập. Nhưng không đứa nào nghe lời cả”.

Cuối cùng, tranh chấp giữa ba mẹ con đã kết thúc tại tòa án. Simona Carterby, thẩm phán vùng Pavia, người phụ trách vụ án này, đã ra phán quyết có lợi cho bà A., trao cho bà quyền quyết định buộc các con trai của bà phải ra ở riêng.

Ảnh minh họa: Internet

Thẩm phán cho biết trong phán quyết của mình: “Những người đàn ông này ban đầu được bảo vệ theo ‘nghĩa vụ hỗ trợ của cha mẹ’, nhưng điều này không còn có thể biện minh được vì thực tế là họ đã trên 40 tuổi”. Theo phán quyết này, hai người đàn ông này phải rời khỏi nhà bà A. trước ngày 18/12.

Theo tờ Guardian giải thích, ở Ý có văn hóa nhiều thế hệ cùng chung sống trong một ngôi nhà, nhưng gần đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, số thanh niên ở nhà lâu hơn để tìm việc làm ổn định (thay vì độc lập) đã tăng lên nhanh.

Ở Ý có cụm từ "bamboccioni" (những đứa trẻ lớn xác) để chỉ những trường hợp này. Thuật ngữ này lần đầu tiên được một chính trị gia người Ý sử dụng vào năm 2007 để chế nhạo những người trưởng thành sống với cha mẹ. Ngày nay, "bamboccioni" còn ngụ ý để chỉ những người có xu hướng không muốn dọn ra ngoài bởi sống với cha mẹ thì có chỗ ăn, chỗ ở miễn phí.

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