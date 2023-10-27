Mẹ già 75 tuổi đệ đơn kiện đuổi hai con trai ra khỏi nhà, biết được nguyên nhân mọi người vừa thương vừa giận!

Thế giới 27/10/2023 15:12

Không có đủ chi phí trang trải cuộc sống, một người mẹ ngoài 70 tuổi đã đệ đơn kiện đuổi hai người con trai 40 và 42 tuổi của mình ra khỏi nhà.

Theo tờ Guardian, bà A. (75 tuổi) đến từ Pavia, Ý, mới đây vừa thắng kiện sau khi đệ đơn kiện hai con trai 40 và 42 tuổi của mình vì cả hai cứ sống bám mẹ, không chịu dọn ra ở riêng.

Theo truyền thông địa phương, hai người con trai của bà A. đều đã có việc làm. Tuy nhiên, hai người con lại không trang trải chi phí sinh hoạt, không làm việc nhà và bà A. thường xuyên phàn nàn về việc này.

Bà A. nói với giới truyền thông: “Tôi chán việc phải nuôi các con trai của mình và vì mỗi đứa đều có việc làm nên tôi đã nhiều lần cố gắng thuyết phục chúng lối sống tự lập. Nhưng không đứa nào nghe lời cả”.

Cuối cùng, tranh chấp giữa ba mẹ con đã kết thúc tại tòa án. Simona Carterby, thẩm phán vùng Pavia, người phụ trách vụ án này, đã ra phán quyết có lợi cho bà A., trao cho bà quyền quyết định buộc các con trai của bà phải ra ở riêng. 

Mẹ già 75 tuổi đệ đơn kiện đuổi hai con trai ra khỏi nhà, biết được nguyên nhân mọi người vừa thương vừa giận! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thẩm phán cho biết trong phán quyết của mình: “Những người đàn ông này ban đầu được bảo vệ theo ‘nghĩa vụ hỗ trợ của cha mẹ’, nhưng điều này không còn có thể biện minh được vì thực tế là họ đã trên 40 tuổi”. Theo phán quyết này, hai người đàn ông này phải rời khỏi nhà bà A. trước ngày 18/12.

Theo tờ Guardian giải thích, ở Ý có văn hóa nhiều thế hệ cùng chung sống trong một ngôi nhà, nhưng gần đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, số thanh niên ở nhà lâu hơn để tìm việc làm ổn định (thay vì độc lập) đã tăng lên nhanh.  

Ở Ý có cụm từ "bamboccioni" (những đứa trẻ lớn xác) để chỉ những trường hợp này. Thuật ngữ này lần đầu tiên được một chính trị gia người Ý sử dụng vào năm 2007 để chế nhạo những người trưởng thành sống với cha mẹ. Ngày nay, "bamboccioni" còn ngụ ý để chỉ những người có xu hướng không muốn dọn ra ngoài bởi sống với cha mẹ thì có chỗ ăn, chỗ ở miễn phí. 

Con dâu 'đánh cắp' giấy tờ để vay nợ và 'biển thủ' hơn 1.5 tỷ đồng, mẹ chồng già xót xa đâm đơn kiện, vừa mất tình vừa mất tiền

Con dâu 'đánh cắp' giấy tờ để vay nợ và 'biển thủ' hơn 1.5 tỷ đồng, mẹ chồng già xót xa đâm đơn kiện, vừa mất tình vừa mất tiền

Lợi dụng lòng tin gia đình nhà chồng, cô con dâu bí mật dùng điện thoại và giấy tờ của mẹ chồng để vay nợ và 'biển thủ' tổng cộng hơn 1.5 tỷ đồng nhưng không có khả năng hoàn trả.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống sống cùng cha mẹ mẹ già

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 15 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 46 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 12 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích