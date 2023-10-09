Con dâu 'đánh cắp' giấy tờ để vay nợ và 'biển thủ' hơn 1.5 tỷ đồng, mẹ chồng già xót xa đâm đơn kiện, vừa mất tình vừa mất tiền

Thế giới 09/10/2023 06:15

Lợi dụng lòng tin gia đình nhà chồng, cô con dâu bí mật dùng điện thoại và giấy tờ của mẹ chồng để vay nợ và 'biển thủ' tổng cộng hơn 1.5 tỷ đồng nhưng không có khả năng hoàn trả.

Theo Segye Ilbo, ngày 8/10, Phòng Hình sự 18 của Tòa án quận Incheon, Hàn Quốc (Thẩm phán Kim Dong-hee) đã kết án chị A. (38 tuổi) - người bị truy tố về tội làm giả hồ sơ, giả mạo giấy tờ cá nhân và sử dụng giấy tờ giả mạo - 1 năm 2 tháng tù.

Ngày 19/11/2022, chị A. bị đưa ra xét xử về tội kích hoạt điện thoại di động đứng tên mẹ chồng B. (65 tuổi) do phát hiện giả mạo "đơn đăng ký thuê bao điện thoại di động trả trước" tại một cửa hàng điện thoại di động ở Bupyeong-gu, Incheon.      

Con dâu 'đánh cắp' giấy tờ để vay nợ và 'biển thủ' hơn 1.5 tỷ đồng, mẹ chồng già xót xa đâm đơn kiện, vừa mất tình vừa mất tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị A. đã sử dụng chiếc điện thoại di động của bà B. để đăng ký khoản vay trên ứng dụng (app) của một tổ chức tài chính. A. bị truy tố tội "nhận" và "biển thủ" tổng cộng 84 triệu won (khoảng 1.52 tỷ đồng) tiền vay trong 3 lần từ ngày 26/11 đến ngày 5/12/2022. 

Trước đó, chị A. giữ ảnh chụp chứng minh thư của bà B., nói rằng mượn chụp lại để giúp bà nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp rồi sử dụng để phạm tội. Khi phát hiện A. không có khả năng trả, bà B. đệ đơn kiện con dâu.           

Con dâu 'đánh cắp' giấy tờ để vay nợ và 'biển thủ' hơn 1.5 tỷ đồng, mẹ chồng già xót xa đâm đơn kiện, vừa mất tình vừa mất tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thẩm phán Kim cho biết: "Bị cáo đang hối hận và kiểm điểm lại lỗi lầm của mình. Việc B. không muốn bị cáo phải chịu hình phạt là một quyết định có lợi cho bị cáo nhưng thực tế thiệt hại do bị cáo gây ra trong vụ án này lên tới 84 triệu won (khoảng 1.52 tỷ đồng) và số tiền bồi thường thiệt hại là 84 triệu won (khoảng 1.52 tỷ đồng) nhưng chưa được hoàn trả là tình huống bất lợi cho bị cáo. Tòa tuyên án bị cáo 1 năm 2 tháng tù giam".              

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