Nghi bị lừa đảo việc làm, người phụ nữ 51 tuổi nhảy từ tầng 11 để tự tử

Thế giới 03/09/2023 11:20

Mới đây, cảnh sát đang vào cuộc điều tra làm rõ về cái chết của một người phụ nữ rơi từ tầng cao tại một khách sạn thương mại.

Vào trưa ngày 1/9, ở quận Bản Kiều, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), đã xảy ra một vụ tai nạn rơi từ tầng cao tại một khách sạn.

Một phụ nữ 51 tuổi mang họ Shi đã rơi từ tầng 11 mà chưa rõ nguyên nhân. Cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã được báo cáo và đến hiện trường thì phát hiện người phụ nữ đã ngưng thở và tim không còn đập. Nguyên nhân chi tiết vụ tai nạn đang chờ cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.

Nghi bị lừa đảo việc làm, người phụ nữ 51 tuổi nhảy từ tầng 11 để tự tử - Ảnh 1
Cảnh sát có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra. Ảnh: TVBS

Sau khi cảnh sát điều tra, phát hiện trước khi qua đời, bà Shi có thể đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo trong quá trình tìm việc, và các thẻ ngân hàng và giấy tờ liên quan đã bị một băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt.

Ngoài ra, cảnh sát đã tìm thấy một lá thư tại nơi bà Shi thuê trọ, cho thấy bà đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và cảm thấy chán nản với cuộc sống do bị ốm nặng trong thời gian dài.

Hiện tại, cảnh sát đã liên lạc với gia đình của nạn nhân để tiếp tục làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc và báo cáo cho Văn phòng Công tố quận Tân Đài Bắc để điều tra.

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