Một viên cảnh sát, được gọi là A, đã rơi từ cửa sổ tầng 14 của một tòa nhà kết hợp dân cư và thương mại trong khu vực.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, vào rạng sáng ngày 27/8, một vụ tai nạn rơi từ tầng cao kỳ lạ đã xảy ra tại quận Yongsan, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Mặc dù những người có mặt tại hiện trường cho biết họ tập trung vì “cùng chung sở thích tập thể dục” nhưng nguyên nhân chết của nạn nhân sau khi rơi từ tầng 14 qua cửa sổ vẫn chưa rõ, tuy nhiên, cảnh sát vẫn không thể loại trừ khả năng họ đã tụ tập để tham gia “tiệc ma túy”.

Sau khi điều tra, lực lượng cảnh sát phát hiện có ít nhất 16 người tham gia buổi tiệc tại tầng 14 của tòa nhà đó, bao gồm 7 người ở hiện trường, nạn nhân A và 8 người đã bỏ trốn. Cảnh sát đã tìm thấy một ống tiêm và viên thuốc không rõ thành phần tại tầng 14.

Nam cảnh sát tử vong sau khi rơi từ tầng 14. Ảnh: Nate

Ban đầu, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nhanh chóng đối với 5 trong số 7 người hiện trường và phát hiện một số chất ma túy như thuốc lắc, ketamine, cocaine,…

Còn 2 người từ chối xét nghiệm đã được đưa đến Viện khoa học pháp y quốc gia để tiến hành kiểm tra tiếp.

Đánh giá từ thông tin mà cảnh sát có được, bữa tiệc được tổ chức tại tòa nhà này có thể không phải là lần đầu tiên và có ít nhất 16 người tham dự, hầu hết là bác sĩ, nhân viên của các công ty lớn, huấn luyện viên thể hình, thợ làm tóc,…

Họ đã đi đến một quán bar ở quận Longsan, Seoul vào buổi tối trước khi trở về tòa nhà chung cư.

Cảnh sát nghi ngờ rằng A có thể đã sử dụng ma túy và tham gia buổi tiệc này. Hiện nay, thi thể của A đã được đưa đi để khám nghiệm tử thi, tuy nhiên, công chúng nghi ngờ rằng cảnh sát đang trì hoãn thời điểm thông báo kết quả.

Họ thậm chí có thể đã biết kết quả sơ bộ nhưng do áp lực từ công chúng nên việc công khai ra ngoài là không hề dễ dàng. Được biết, quá trình khám nghiệm tử thi có thể kéo dài từ 2 đến 3 ngày hoặc từ 2 đến 3 tuần.

Theo ý kiến ban đầu của Viện khoa học pháp y quốc gia, nguyên nhân gây chết trực tiếp của A có thể là do nhiều lực tác động gây ra, trong đó nhiều khả năng là vết thương do rơi từ một tòa nhà xuống.

Hiện trường vụ án. Ảnh: JTBC

Khi được hỏi, hàng xóm của tòa nhà này không quá quan tâm, họ cho biết thực tế đã nhiều lần nghe thấy âm nhạc ồn ào từ căn hộ này và tình trạng này đã kéo dài trong vài tháng, hầu như mỗi đêm đều có thể nghe thấy.

Điều này khiến họ nghĩ rằng đó là một YouTuber đang chơi nhạc, “hoàn toàn là nhạc cấp độ quán bar" và thậm chí đã có tin đồn rằng đã có một diễn viên nổi tiếng tham gia buổi tiệc trước đó.

Cũng có hàng xóm chứng kiến thường xuyên có hộp chuyển phát giống như hộp đựng trái cây hoặc nước uống được gửi đến căn hộ này.