Mới đây, người đàn ông 25 tuổi ở Anh đã thú nhận trước tòa rằng anh đã cưỡng hiếp một con bò trong một trang trại của người bạn.

Một trang trại gần Đồi Nightingale ở Thị trấn Burton, Christchurch, Anh, đã được trang bị hệ thống cảnh báo để đảm bảo an toàn cho động vật.

Một đêm nọ, cảnh báo thật sự vang lên, khiến gia đình chủ trang trại phải nhanh chóng đến chuồng bò để kiểm tra. Tuy nhiên, tình hình khiến họ choáng váng khi phát hiện ra một kẻ biến thái và nạn nhân lại là một con bò trên trang trại.

Theo tờ Daily Star (Anh), gần đây đã đưa tin về vụ án cưỡng hiếp động vật do một nam thanh niên 25 tuổi tên là Brown gây ra.

Cảnh sát bắt giữ người đàn ông sau khi cưỡng hiếp con bò. Ảnh minh họa: Internet

Brown và gia đình chủ trang trại có quen biết. Khi xuất hiện tại phiên tòa gần đây, anh đã rơi nước mắt và thú nhận rằng đã có quan hệ với động vật trên trang trại và gây ra đau đớn không đáng có cho chúng.

Chủ trang trại yêu cầu Brown không được tiếp cận trang trại của ông trong tương lai.

Công tố viên đã chỉ trích hành vi của Brown là ghê tởm và thẩm phán cũng thừa nhận rằng tội danh của Brown rất nghiêm trọng.

Do đó, mặc dù Brown không có tiền án, nhưng có thể bị kết án một hình phạt nghiêm khắc hơn. Dự kiến vụ án này sẽ được tuyên án vào ngày 22 tháng 9.

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