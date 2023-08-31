Cảnh sát hiện đang bắt giữ 3 nghi phạm sau khi có tình nghi liên quan đến vụ án cưỡng hiếp một bé gái 7 tuổi.
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Một bé gái 7 tuổi ở Indonesia mới đây đã phải đối mặt với khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời: cô bị ba người đàn ông cưỡng hiếp, trong đó có ông nội 80 tuổi, anh họ 30 tuổi và Một người hàng xóm 43 tuổi, thậm chí còn mắc bệnh hoa liễu.
Theo truyền thông Indonesia, anh họ đã cưỡng hiếp cô ba lần, trong khi ông nội cưỡng hiếp cô 4 lần khi cô được đưa đến nhà ông.
Trong khi đó, người hàng xóm của đứa trẻ được cho là đã cưỡng hiếp cô bé hai lần trên đất nông nghiệp của mình.
Ba nghi phạm hiện đang bị cảnh sát giam giữ và vụ việc sẽ được điều tra theo Luật Bảo vệ Trẻ em của Indonesia.
Nếu bị kết tội, ba nghi phạm có thể phải đối mặt với án tù 15 năm và phạt tiền 5 triệu rupiah Indonesia (gần 8 triệu đồng).