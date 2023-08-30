Phát hiện thi thể phụ nữ 41 tuổi bốc mùi dưới chân cầu, nghi bị chồng và 2 con riêng sát hại

Thế giới 30/08/2023 09:53

Mới đây, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ người đàn ông sau khi anh bị tình nghi có liên quan đến cái chết của vợ mình.

Theo truyền thông Indonesia đưa tin, ngày 26/8 tại hòn đảo Sumatra, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ dưới gầm cầu sau khi ngửi thấy mùi hôi thối. Thi thể của nạn nhân 41 tuổi được tìm thấy trong bao tải.

Được biết, chồng của nạn nhân là nghi phạm chính trong vụ án mạng và hiện đang bị cảnh sát truy lùng. Hai con trai riêng của nạn nhân, 14 và 12 tuổi, đã bị bắt vì tình nghi giúp đỡ cha mình giết người.

Phát hiện thi thể phụ nữ 41 tuổi bốc mùi dưới chân cầu, nghi bị chồng và 2 con riêng sát hại - Ảnh 1
Thi thể của người phụ nữ được tìm thấy trong bao tải. Ảnh: China Press

Theo báo cáo, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, hai người con riêng cố tình để mẹ kế bị giết vì không thể chấp nhận sự ngược đãi lâu dài của nạn nhân.

Hai người con riêng khẳng định họ thường xuyên là nạn nhân bị mẹ kế bạo hành. Các em không những không được đến trường mà còn bị buộc phải làm việc.

 

 

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