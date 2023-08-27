Mới đây, một người đàn ông ở Hàn Quốc đã lĩnh án 30 năm tù sau khi cưỡng hiếp hai người con riêng của bạn gái.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), mới đây, văn phòng công tố quận Jeju của Hàn Quốc đã yêu cầu phạt tù 30 năm đối với người đàn ông họ Kim về hành vi đáng sợ của anh ta.

Theo đó, Kim bị nghi ngờ đã liên quan đến việc xâm hại nhiều lần với cô bé B, 16 tuổi, con gái ruột của bạn gái A, vào ngày 7/4 và 29/4 năm nay.

Vào tháng 1 năm 2021, sau khi xem phim người lớn tại nơi ở của bạn gái, Kim đã tấn công trực tiếp cô bé C, dưới 13 tuổi, con gái khác của bạn gái mình bằng hành vi tương tự.

Mỗi lần hành động, anh luôn tận dụng khi bạn gái không có ở nhà. Trước khi thực hiện hành vi, anh thường nghiền nhuyễn thuốc an thần thành dạng hạt và trộn vào nước uống có chứa vi khuẩn axit lactic. Sau đó, anh ta sẽ cho con gái nhỏ của bạn gái uống.

Người đàn ông đã xâm hại nhiều lần đối với hai người con riếng của bạn gái. Ảnh minh họa: Internet

Kim cũng khiến con trai của bạn gái uống nước uống chứa thành phần thuốc an thần. Khi bạn gái ra khỏi nhà và con trai đã ngủ, anh ta tấn công con gái nhỏ của bạn gái.

Cuối cùng, B không thể chịu đựng được hành vi người đàn ông, cô bé đã nói sự thật với mẹ mình: “Con có vẻ như đã bị xâm hại”. Sau đó, A sau khi lắp đặt camera giám sát, cuối cùng mới biết được sự thật và tức giận, cô đã tố cáo Kim.

A nhấn mạnh trong phiên tòa rằng cô hy vọng tòa án sẽ trừng phạt nghiêm khắc Kim: “Dù các con gái bị xâm hại nhưng vẫn lo lắng rằng mẹ sẽ gặp nguy hiểm vì điều này, đã chịu đựng rất lâu mà vẫn không thể nói ra. Điều này khiến tôi, một người mẹ, thực sự muốn chết. Con gái của tôi không có lỗi gì, tại sao phải sống chịu đựng cơn đau này? Hy vọng Kim sẽ rơi vào vực sâu của địa ngục, chịu đựng đau khổ mà chúng tôi bị ép phải chịu đựng”.

Trong phiên tòa, Kim thú nhận tội danh trên, tuy nhiên, anh lại yêu cầu tòa án đợi đến sau đám cưới của con gái ruột của mình để tuyên án lại.

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