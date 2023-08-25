Phát hiện bộ hài cốt của nữ phát thanh viên sau 5 năm mất tích, nghi bị bạn trai sát hại

Thế giới 25/08/2023 12:14

Mới đây, cảnh sát đã tìm thấy một bộ hài cốt được chôn sâu dưới lòng đất khoảng 8m trên đường cao tốc nghi là của một nữ phát thanh viên mất tích 5 năm trước.

Salma Sultana Lashkar, người đang làm phát thanh viên cho một đài truyền hình địa phương, đột ngột mất tích.

Cảnh sát nghi ngờ cô có thể đã bị Madhu Sahu, bạn trai chung sống 37 tuổi và hai trợ lý Kaushal Shrivas và Atul Sharma sát hại vào tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, cơ thể của cô ấy vẫn chưa được tìm thấy.

Theo báo cáo địa phương, Salma và Madhu đã có xung đột về vấn đề tiền bạc, và người đàn ông đã giết cô và cùng với hai trợ lý của mình chôn xác trên một mảnh đất trống gần cầu Kohadiya.

Phát hiện bộ hài cốt của nữ phát thanh viên sau 5 năm mất tích, nghi bị bạn trai sát hại - Ảnh 1
Nữ phát thanh viên Salma Sultana Lashkar đột ngột mất tích 5 năm trước. Ảnh: China Press

Tuy nhiên, không ngờ rằng sau một năm, khu vực trống đó đã được xây dựng thành một đường cao tốc, làm cho việc đào tìm thi thể trở nên khó khăn đối với cảnh sát.

Gần đây, cảnh sát đã tái khởi động các vụ án liên quan đến phụ nữ và trẻ em mất tích và phát hiện ra rằng vụ án mất tích của Salma từ nhiều năm trước vẫn chưa được giải quyết.

Họ đã mời Madhu để tiến hành điều tra lại và dựa trên dữ liệu từ vệ tinh, hình ảnh nhiệt hồng ngoại và radar xuyên đất (Ground-penetrated radar), đã xác định được vị trí có khả năng cao nhất chôn xác.

Sau khi được tòa án chấp thuận, cảnh sát đã tiến hành đào tìm trong 11 giờ liên tục và thành công tìm thấy một bộ xương người bị buộc chân và được bọc trong một cái chăn. Hiện tại, thi thể đã được chuyển đi để kiểm tra tử thi.

 

 

 

 

 

 

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