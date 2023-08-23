Vợ cắt “cậu nhỏ” của chồng sau khi đệ đơn ly hôn, nguyên nhân thực sự phía sau khiến ai cũng bất ngờ

Thế giới 23/08/2023 10:29

Mới đây, một người đàn ông đã yêu cầu vợ bồi thường hơn trăm tỷ sau khi cắt “cậu nhỏ” của anh trong lúc đang ngủ say.

"Diandi.com" đưa tin, một người đàn ông 20 tuổi đã yêu cầu bồi thường 550 triệu rupee (khoảng 157 tỷ) từ người vợ 34 tuổi vì đã cắt “của quý” anh.

Luật sư cho biết vào ngày 16/8 rằng người đàn ông muốn ra nước ngoài để phẫu thuật cấy ghép và cần phải điều trị trong một năm, số tiền bồi thường sẽ được dùng để chi trả cho ca phẫu thuật và chi phí y tế.

Vụ việc này xảy ra cách đây 3 tháng, vì bố mẹ chồng không chấp nhận cuộc hôn nhân nên người chồng bị áp lực phải làm đơn ly hôn với vợ, vì thế hai người đã cãi nhau và gặp mặt tại một khách sạn vào ngày 15/5.

Vợ cắt “cậu nhỏ” của chồng sau khi đệ đơn ly hôn, nguyên nhân thực sự phía sau khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1
Trong lúc chồng đang ngủ say, vợ cắt "cậu nhỏ" khiến anh bị tàn tật vĩnh viễn. Ảnh: ET Today 

Tuy nhiên, không ngờ rằng vào nửa đêm, khi anh đang ngủ say, vợ đã dùng dao cắt đứt “cậu nhỏ” của anh.

Khi tỉnh dậy, anh đau đớn và la hét thảm thiết, toàn bộ cơ thể anh đầy máu khi nhân viên khách sạn đến cứu. Sau đó, anh được chuyển đi cấp cứu. Vợ bị buộc tội cố ý gây thương tích nặng, phạt tối đa là 5 năm tù giam.

Luật sư của người đàn ông chỉ ra rằng vụ việc khiến nạn nhân bị tàn tật vĩnh viễn, buộc phải sử dụng tã lót vì không thể kiểm soát được việc đi tiểu của mình.

Bác sĩ đánh giá không còn cách nào khác ngoài việc cấy ghép dương vật nhưng chi phí y tế quá đắt nên yêu cầu người phụ nữ bồi thường.

 

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