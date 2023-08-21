Một cặp nam nữ 16 tuổi ở Hàn Quốc đã bị truy tố hình sự sau khi có cáo buộc tham gia vào việc cưỡng hiếp và bắt nạt tập thể đối với một học sinh tiểu học 12 tuổi.

Theo đài MBC và các phương tiện truyền thông khác của Hàn Quốc, hai học sinh học sinh trung học 16 tuổi đến từ thành phố Seogwipo, đảo Jeju đã xuất hiện trước tòa án quận Jeju vào ngày 17/8.

Trong đó học sinh nam đã thừa nhận tất cả các tội danh, bao gồm hành vi tấn công tình dục đối với một học sinh tiểu học 12 tuổi tại nhà vệ sinh của một bãi đỗ xe công cộng vào ngày 11 và 12 tháng 4.

Theo điều tra của công tố viên, vào ngày 7 tháng 6, học sinh nữ cùng ba đồng phạm khác, trong đó có nam học sinh, đã liên tiếp đánh đập nạn nhân 12 tuổi bằng cách đạp vào cơ thể, gây thương tích phải điều trị trong 2 tuần.

Sau khi biết rằng nạn nhân đã cầu cứu cảnh sát và cha mình, học sinh nữ đã tấn công nạn nhân lần thứ hai sau 3 ngày, bất chất nạn nhân nói rằng “không thể thở”, và trong quá trình đó đã chụp ảnh nude của nạn nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, học sinh nữ chỉ thừa nhận hành vi bạo lực nhưng phủ nhận tội danh tấn công tình dục.

Học sinh nữ này cho biết, việc đe dọa nạn nhân cởi quần áo và chụp ảnh nude là do một đồng phạm đang có mặt tại hiện trường, còn cô chỉ "khuyên can" từ xa.

Ngày 17/8, thẩm phán trong phiên xử đã chỉ ra rằng trong thời gian bị tạm giam, học sinh nữ đã nộp nhiều bản viết tự phê bình, nhưng không quan tâm đến nỗi đau của nạn nhân mà hơn 90% nội dung đề cập đến suy nghĩ của chính mình, ví dụ như “Lần đầu tiên đến tù, tôi rất sợ hãi, muốn trở về nhà sớm”.

Theo vị thẩm phán, căn cứ các tình tiết truy tố, đây không còn là mức độ phạm tội mà bị cáo khai: “Lúc đó tôi tức giận, không nghĩ đến nỗi đau của bạn gái kia” mà là một vụ án đáng phẫn nộ.

Thẩm phán còn nói rằng: “Tôi không tò mò về cuộc sống của bị cáo trong tù có khó khăn đến mức nào, hãy nhớ lại sai lầm của mình, nghĩ về tội ác mà mình đã gây ra sẽ làm thay đổi cuộc sống của người khác như thế nào”.

Phiên tòa xét xử lần thứ hai trong vụ án này dự kiến ​​diễn ra vào chiều ngày 7 tháng 9.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuong-buc-be-gai-12-tuoi-nghi-pham-viet-tam-thu-gui-en-toa-an-khien-tham-phan-noi-gian-611052.html