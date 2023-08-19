Bị kẻ biến thái lôi vào bụi rậm giữa ban ngày để cưỡng hiếp, người phụ nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Thế giới 19/08/2023 16:51

Mới đây, một người đàn ông Hàn Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi cưỡng hiếp phụ nữ giữa ban ngày.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, vào ngày 17/8, ở quận Gwanak-gu, thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã xảy ra một vụ cưỡng hiếp kinh hoàng.

Một người đàn ông trên 30 tuổi, được gọi là A, trong buổi trưa đang đi dạo trên con đường đi bộ xung quanh công viên, tình cờ gặp một phụ nữ lạ mặt không quen biết.

Tiếp theo, nghi phạm đã kéo nạn nhân vào một bụi cây cao hơn lưng chừng núi và cưỡng hiếp cô.

Sở cảnh sát Gwanak - gu cho biết khi người phụ nữ bị A cưỡng hiếp,  cô ấy đã liên tục hét lên “Xin hãy giúp tôi với”.

Lúc này, một người dân tình cờ nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ khi đi ngang qua nên họ ngay lập tức gọi cảnh sát. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và cuối cùng đã bắt được A sau 25 phút.

Bị kẻ biến thái lôi vào bụi rậm giữa ban ngày để cưỡng hiếp, người phụ nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 1
Nghi phạm hiện đã bị cảnh sát bắt giữ và điều tra. Ảnh: Newsis

Mặc dù nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để điều trị kịp thời nhưng cô vẫn đang trong tình trạng nguy kịch do A đã đeo một dụng cụ bằng kim loại có tên "Brass knuckles" (nắm đấm gấu) để đánh đập nạn nhân trong quá trình cưỡng hiếp.

Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra đối với A để làm rõ liệu nghi pjamj và nạn nhân có quan hệ quen biết hay không, cũng như các chi tiết liên quan đến vụ cưỡng hiếp.

Sau khi bị bắt, A đã phải tiếp tục kiểm tra ma túy nhanh, tuy nhiên kết quả cho thấy là âm tính và cũng không có chút rượu nào.

Trong thời gian tới, cảnh sát sẽ tiến hành tìm kiếm trên mạng internet để điều tra xem A có viết bài trên mạng trước đó để cảnh báo vụ án hay không.

 

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