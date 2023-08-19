Nóng: Nữ nhân viên quan hệ với hơn 100 khách để đổi lấy doanh số bán hàng

Mới đây, một nữ nhân viên bán hàng của một nhà máy dược phẩm Trung Quốc đã tự tiết lộ rằng trong hơn 5 năm làm việc tại Bắc Kinh, cô đã có quan hệ với hơn trăm khách hàng.

Theo đó, nữ nhân viên bán hàng này chuyên phụ trách bán thuốc. Chị cho biết, trong ngành công nghiệp này, để tranh giành đơn hàng, các nhà sản xuất thường áp dụng các chiêu trò đặc biệt, đặc biệt là đối với các nhà quản lý cao cấp trong lĩnh vực y tế, nơi nam giới chiếm ưu thế, “phụ nữ trẻ” là một vũ khí quan trọng.

Nữ nhân viên cho biết, vì cô ấy trẻ và có ngoại hình tốt, nên đã trở thành công cụ kiếm tiền cho công ty.

Chị thẳng thắn nói rằng trong hơn năm năm qua, chị đã có quan hệ tình dục với hơn trăm người trong các cấp quản lý y tế.

Trong quá trình này, có khi họ hẹn nhau ở nhà nghỉ hoặc khách sạn, trở thành một đêm tình; nhưng đôi khi khi cảm xúc không kiềm chế được, họ sẽ khóa cửa văn phòng và có quan hệ ngay tại đó.

Nữ nhân viên bán hàng từng ngủ với hơn 100 khách hàng. Ảnh minh họa: Internet

Nữ nhân viên chỉ ra rằng vì nhu cầu công việc, đôi khi cô bất ngờ bị gạ quan hệ. Để tự bảo vệ mình, bất cứ lúc nào cô cũng phải “mang theo bao cao su”, đồng thời quan sát xem kinh nguyệt có gì bất thường không để tránh mang thai.

Cô cười nhạt cho biết, trong hơn năm năm làm việc ở Bắc Kinh, chị từng nghĩ rằng cuộc sống "chỉ là đáp ứng yêu cầu của khách hàng", và cuộc sống tình cảm của chị cũng trở nên rối loạn do công việc.

Sau năm năm đó, chị không thể chịu đựng được quy tắc ngầm trong ngành này nữa, vì vậy đã quyết định không tiếp tục làm trong ngành y tế. Bây giờ, sau khi rời khỏi cơn ác mộng tăm tối này, chị đã mạnh dạn nói ra những bí mật này.

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