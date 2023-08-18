Mới đây, một người phụ nữ ở Brazil được bệnh viện xác nhận đã qua đời nhưng thời gian sau cô bỗng sống lại và cuối cùng cô cũng đã tử vong do không thoát được khỏi quan tài.

Theo thông tin từ tờ Mirror (Anh), người phụ nữ 37 tuổi tên Dos Santos, hiện đang sinh sống ở Brazil, được ghi trong giấy chứng tử là “chết vì sốc nhiễm trùng” và có hai lần ngừng tim trước khi chết.

Tuy nhiên, chỉ sau 11 ngày từ lễ an táng hoàn tất vào tháng 1 năm 2018, có những tiếng la hét và những tiếng “bịch” lớn khiến những người dân gần đó hoảng sợ.

Sau khi gia đình của Dos Santos biết tin, họ trở lại nghĩa địa, phá mộ và mở quan tài để kiểm tra. Kết quả khiến họ kinh ngạc khi thấy “đinh của quan tài bị đẩy lên trên” và thấy dấu vết cào và máu bên trong quan tài.

Người phụ nữ đã tử vong trong chiếc quan tài sau khi không thể thoát ra. Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả thi thể của Dos Santos, ban đầu trong tình trạng tốt, cũng có dấu vết máu trên trán và hai tay, bông gòn bị đặt vào tai và mũi đã không còn trong cơ thể.

Tất cả các dấu hiệu này cho thấy Dos Santos đã sống lại sau hơn 11 ngày kể từ khi qua đời và cố gắng kêu cứu, thoát khỏi quan tài.

Gia đình Dos Santos tiết lộ, cô có triệu chứng ngất xỉu từ năm 7 tuổi, đồng thời cô cũng phải dùng thuốc chống động kinh trong suốt cuộc đời, điều này khiến người thân và bạn bè nghi ngờ rằng Dos Santos có thể đã ở trong trạng thái giả chết khi được xác định đã chết.

Điều khiến mọi người cảm thấy ớn lạnh hơn là trong số hơn 500 người xem trên hiện trường, nhiều người đã chạm vào chân của Dos Santos và nói rằng cô ấy "vẫn còn ấm", dường như cô mới qua đời không lâu.

Ông nội cưỡng hiếp cháu gái 13 tuổi nhiều lần, cuốn nhật ký của cô bé tiết lộ nhiều chi tiết “kinh hoàng” Mới đây, một người đàn ông ở Ukraine đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi có đơn tố cáo từ cháu gái của mình về việc xâm hại cô trong thời gian dài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-thay-tieng-la-het-o-nghia-trang-nguoi-nha-on-lanh-phat-hien-co-gai-a-qua-oi-bong-song-lai-610660.html