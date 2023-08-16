Cô gái 16 tuổi bị cha sát hại, kéo lê trên mặt đường vì trốn khỏi nhà vào buổi tối

Thế giới 16/08/2023 11:26

Mới đây, một người đàn ông ở Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi có hành vi sát hại dã man con gái ruột của mình.

Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Ấn Độ, vụ việc xảy ra ở làng Muchhal, bang Punjab.

Đoạn phim giám sát cho thấy một người cha quấn một sợi dây quanh mắt cá chân của con gái mình, buộc đầu còn lại vào ghế sau của một chiếc xe máy và kéo nó đi trên đường làng, khiến người dân xung quanh khá sốc.

Cảnh sát cho biết, cô gái 16 tuổi đã trốn khỏi nhà mà không thông báo cho gia đình. Sau khi trở về nhà vào ngày hôm sau, người cha của cô đã mất kiểm soát và bắt đầu đánh đập cô một cách dã man, sau đó sử dụng dao sát hại cô, cuối cùng vứt xác cô bên cạnh đường ray.

Cô gái 16 tuổi bị cha sát hại, kéo lê trên mặt đường vì trốn khỏi nhà vào buổi tối - Ảnh 1
Người dân bàng hoàng chứng kiến cảnh người đàn ông kéo lê con gái trên con đường đầy sỏi đá. Ảnh: First Post

Ngay sau khi bị bắt, người cha này đã bào chữa hành vi tàn ác của mình, tuyên bố rằng ông muốn cảnh báo những người trẻ khác không nên phạm sai lầm giống như con gái ông đã phạm.

Ông kiên quyết cho rằng hành vi của mình không sai, không hối tiếc và lập luận: “Tôi là một người đàn ông có nhân phẩm”.

Cư dân mạng ngay sau khi biết thông tin đã lên án ông kịch liệt:

“Cuộc sống của con gái ông không thể sánh bằng nhân phẩm của ông”

“Nếu hôm nay là con trai thì ông cũng làm như vậy chứ?”

“Tại sao ông giết người chỉ vì không đúng với ý muốn của ông, hay đó là con gái của ông?”

 

 

 

 

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