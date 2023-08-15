Cô gái 32 tuổi rơi xuống đất tử vong sau khi bị bạn trai treo ngược ngoài ban công

Thế giới 15/08/2023 16:56

Mới đây, một người phụ nữ Nga đã rơi xuống từ tầng 7 và tử vong tại một khách sạn ở Thái Lan, nghi phạm trong vụ án này là bạn trai của nạn nhân.

Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 13/8, một phụ nữ 32 tuổi người Nga tên Daria đang đi nghỉ ở Pattaya, Thái Lan, thì bất ngờ rơi từ tầng 7 của khách sạn và tử vong.

Hình ảnh từ camera giám sát đã ghi lại cảnh trước khi cô rơi, đôi chân của nạn nhân bị bạn trai 30 tuổi tên Fedor nắm giữ, treo lơ lửng trên ban công tầng 7.

Sau đó mgười phụ nữ Dalia được tìm thấy trong tình trạng không mặc quần. nằm úp mặt xuống đất.

Khi cảnh sát bắt giữ người đàn ông 30 tuổi Fedor, anh ta chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen, tỏ ra rất bất hợp tác và vùng vẫy trong tuyệt vọng, sau đó hét lên: “Tôi muốn tìm luật sư”, nhưng cuối cùng người đàn ông này vẫn bị còng tay và đưa lên xe cảnh sát.

Cô gái 32 tuổi rơi xuống đất tử vong sau khi bị bạn trai treo ngược ngoài ban công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát trưởng địa phương Apithorpe cho biết, điều tra sơ bộ cho thấy nạn nhân không có dấu hiệu bị lạm dụng, căn phòng của cô và bạn trai chứa đầy chai rượu và hộp đựng thức ăn nhưng không có dấu hiệu xô xát hay vật lộn tại hiện trường.

Các nhà điều tra cho biết Fedor đã thuê căn phòng này khoảng một tháng trước và Dalia mới chỉ sống cùng nhau một tuần trước.

Cơ quan chức năng đã đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi, đồng thời bắt giữ Fedor vì tình nghi giết người và gây rối trật tự công cộng. Hiện vẫn chưa rõ anh ta nắm lấy chân Dalia để cứu người hay giết người.

 

 

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