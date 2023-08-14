Mới đây, tòa án ở Trung Quốc đã đưa ra phán quyết tử hình đối với người đàn ông sau khi sát hại một cô gái nổi tiếng trên mạng.

Theo tờ “The Paper”, vụ án giết người này xảy ra vào tháng 12 năm ngoái. Lúc đó, một người đàn ông họ Chen đã lừa dối nữ streamer có biệt danh “Tiểu Lý” bằng cách mua thuốc của cô. Anh đã yêu cầu cô giao hàng đến thành phố Cao Châu.

Tuy nhiên, khi đi qua khu vực núi Bijia, cô biến mất một cách bí ẩn. Gia đình cô đã báo cảnh sát và tổ chức hoạt động tìm kiếm.

Đến ngày 9 tháng 12, khi cảnh sát tìm thấy Tiểu Lý thì cô đã trở thành một cái xác không còn nguyên vẹn.

Cô gái bị sát hại là một người nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Mirror Media

Do Tiểu Lý đã từng ăn tối cùng Chen trước khi vụ án xảy ra, điều này trở thành dấu vết quan trọng giúp cảnh sát phá án.

Kết hợp với bằng chứng từ hộp ghi âm trong xe và các tài liệu hỗ trợ khác, cảnh sát đã bắt giữ và đưa Chen ra trước tòa.

Sau khi bị bắt, Chen thú nhận đã sát hại Tiểu Lý và phân xác của cô, đồng thời sẵn lòng đền bù những gì mà ông đã làm trong thời gian qua.

Tuy nhiên, tòa án cho rằng tội danh giết người cố ý của ông ta rất nghiêm trọng và không thể được xử phạt nhẹ, vì vậy ông ta bị kết án tử hình với tội danh cố ý giết người .

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