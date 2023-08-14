Thảm họa cháy rừng ở Hawaii: Biển lửa “nuốt chửng” cả con đường, thấy phụ nữ ngã xuống đất cũng không dám cứu

Thế giới 14/08/2023 10:02

Mới đây, một đoạn video về vụ cháy rừng ở Hawaii đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Theo đó, trong đoạn video, 3 hoặc 4 người đàn ông trốn thoát trên một chiếc ô tô. Gió mạnh tiếp tục thổi bùng ngọn lửa và khói dày đặc. Hầu hết mọi thứ đều bị thiêu rụi chỉ còn trơ xương

Mọi người hoảng sợ và không ngừng lặp lại các từ như "Ôi trời ơi", "Chết tiệt", thậm chí còn chửi thề. Khi thấy người phụ nữ ngã xuống đất, họ gần như sắp suy sụp về tinh thần.

Nhiều người đặt câu hỏi tại sao người chụp ảnh không sẵn sàng dừng lại để cứu người phụ nữ bị ngã, thậm chí còn chỉ trích hành động này là ích kỷ và máu lạnh.

Tuy nhiên, một số người chỉ ra rằng người phụ nữ dường như đang ở trong tình trạng rất tồi tệ, nếu lúc đó dừng xe, có lẽ tất cả mọi người sẽ ngay lập tức rơi vào nguy hiểm: “Chúng ta phải ngừng chỉ trích và cầu nguyện cho tất cả họ”.

Thảm họa cháy rừng ở Hawaii: Biển lửa “nuốt chửng” cả con đường, thấy phụ nữ ngã xuống đất cũng không dám cứu - Ảnh 1
Người dân Hawaii đang dùng xe ô tô để chạy thoát khỏi đám cháy rừng. Ảnh: ET Today

Một cư dân khác, Mike Cicchino và vợ chỉ cách nhà 15 phút lái xe, nhưng lại bị chính quyền dẫn đến con đường biển nơi khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất (Front Street) và không may rơi vào tình huống bị mắc kẹt.

Họ đã từng bỏ xe để thoát thân nhưng phát hiện không có đường đi, sau đó họ trốn vào ghế sau của một chiếc xe đậu ven đường, cố gắng tránh xa ngọn lửa và khói đen. Bên ngoài xe liên tục vang lên tiếng la hét và âm thanh vụ nổ.

Cicchino sợ hãi rằng mỗi hơi thở có thể là hơi thở cuối cùng và ông nghĩ rằng phải sẵn sàng đối mặt với cái chết.

Vì vậy, ông gọi điện cho mẹ mình, nói với bà rằng ông yêu thương bà rất nhiều, sau đó chia tay với con gái 4 tuổi qua điện thoại, “Bố yêu com. Hãy nghe lời và ngoan ngoãn. Con biết rằng bố sẽ luôn ở bên cạnh con”.

Không lâu sau đó, Cicchino và vợ nhận ra ngọn lửa đang tiến gần, vì vậy họ quyết định mạo hiểm, vượt qua đê và nhảy xuống biển.

Trong 5-6 giờ tiếp theo, ông đã giúp đỡ nhiều người nhảy xuống biển để thoát khỏi hiểm nguy.

Sau đó, ông không chỉ cảm thấy đau ngực, mắt bị khói làm đỏ và sưng, thậm chí một thời điểm ông ngã xuống đất và nôn mửa, cuối cùng ông được lực lượng bảo vệ bờ biển cứu và đoàn tụ với hai mẹ con tại nơi an toàn.

 

 

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