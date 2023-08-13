Mới đây, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã phát hiện chồng ngoại tình với cô giáo của con mình khiến cô tức giận và kéo “tiểu tam” đi dạo phố để phơi bày chuyện này.

Một giáo viên mẫu giáo xinh đẹp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã có một mối quan hệ ngoài luồng với cha học sinh.

Kết quả là cô bị “chính thất” phát hiện khi đang làm chuyện người lạ trên giường, khiến “chính thất” tức giận và kéo nữ giáo viên đi “dạo phố để phơi bày”, đoạn video sau đó đã gây tranh cãi sau khi bị tiết lộ.

Theo báo cáo tổng hợp của truyền thông Trung Quốc, vào ngày 9/8, khi người vợ trở về nhà, bất ngờ phát hiện chồng và một giáo viên nữ đang ngoại tình tại nhà, trong khi đứa con gái của họ cũng có mặt tại nhà.

Điều này khiến cô tức giận, trực tiếp kéo nữ giáo viên ra khỏi cửa nhà, đồng thời trách mắng và quay phim để tố cáo.

Cô giáo mầm non bị "chính thất" lôi kéo ra giữa đường. Ảnh: China Press

Sau đó, nữ giáo viên đã viết một bài trên WeChat thừa nhận lỗi và thú nhận rằng cô đã có mối quan hệ tình cảm với cha của học sinh và cũng bị người vợ trực tiếp bắt gặp khi đang ngoại tình.

Cô ấy kêu gọi mọi người chia sẻ và chỉ trích cô ấy, để đổi lấy sự tha thứ từ người vợ chính.

Trong khi đó, trường mẫu giáo cho biết giáo viên này đã từ chức và sau đó cũng báo cảnh sát xử lý vụ việc.

Nguyên nhân khiến người vợ ban đầu tức giận như vậy là do vợ chồng chị cưới nhau được 10 năm, có 3 người con, trong đó đứa con cả bị bại não, nay bố chồng lại bị tai biến, cô phải chăm sóc hàng ngày tại bệnh viện.

Khi cô về nhà sớm và phát hiện chồng đang ở nhà, cô còn tưởng rằng chồng muốn làm cho cô bất ngờ để thể hiện lòng quan tâm đến cô, "nhưng không ngờ lại là một điều như vậy”.

Nhiều người dùng mạng Trung Quốc sau đó cho rằng:

“Tại sao không làm như vậy với chồng?”

“Tôi nghĩ cô ấy làm rất tốt, nhưng hãy để chồng cô ấy cùng đi dạo phố”

“Tại sao không trói chồng cùng đi dạo phố với người thứ ba?”.

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