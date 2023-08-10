Một đám cháy bùng phát tại một biệt thự hai tầng dành cho người khuyết tật ở thị trấn Wintzenheim, miền đông nước Pháp vào rạng sáng ngày 9/8 khiến 11 người thiệt mạng.

Reuters đưa tin, ngôi biệt thự hai tầng này nằm ở thị trấn Wenzenheim, cách thành phố Strasburg 70 km về phía nam, có diện tích 500 mét vuông, vừa được sửa sang lại, có 28 người khuyết tật và người chăm sóc đang đi nghỉ.

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 6:30 sáng và tất cả những người thuê nhà vẫn đang ngủ.

Lực lượng cứu hỏa đã điều động 4 xe cứu hỏa, 4 xe cứu thương, 15 phút sau khi xảy ra sự cố mới có mặt.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Ảnh: VTV

Do các tầng trên của tòa nhà làm bằng gỗ nên lửa lan rất nhanh, phần mái bị cháy và sập nhanh chóng.

Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa, Philippe Hauwiller, cho biết: “12 hành khách đang ngủ ở tầng 1 đã kịp thời thoát ra ngoài, trong khi chỉ có 5 người sống ở tầng 2 được giải cứu, 11 người còn lại đã tử vong, trong đó có 10 người tàn tật và một người chăm sóc”.

“Bất chấp ngọn lửa cháy dữ dội, nó đã nhanh chóng được kiểm soát, 17 người đã thoát ra ngoài an toàn, một người bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện, còn một người bị sốc và đang được điều trị tâm lý", chính quyền tỉnh Haut-Rhin cho biết trong một tuyên bố. .

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