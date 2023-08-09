Mới đây, một gia đình 7 người ở Trung Quốc đã bị kẻ tấn công truy sát khi đang ở trong nhà, hậu quả khiến 1 người tử vong và 4 người bị thương.

Sáng ngày 5/8, tại huyện Phù Nam, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc, một gia đình 7 người đã bị kẻ tấn công xông vào cửa sổ và dùng dao đâm bị thương.

Trong nhà có 6 người con, nghi phạm dùng dao phá cửa sổ sắt đột nhập vào nhà rồi ra tay sát hại những người trong nhà.

Hậu quả, người phụ nữ họ Chen bị đâm hơn chục nhát tử vong tại chỗ, 4 đứa trẻ khác bị thương nặng hiện vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Còn hai đứa trẻ khác may mắn trốn dưới gầm giường và chạy thoát.

Người dân xung quanh đứng rất đông trước hiện trường sau khi sự việc xảy ra. Ảnh: HK01

Theo HK01, Cheng Moumou sống ở tầng 3 cùng với 6 người con. Còn chồng của của nạn nhân thường đi làm việc ở ngoại thành và không ở nhà. Tuy nhiên hiện ông đã về nhà sau khi nghe báo cáo vụ án.

Sau vụ tấn công, nghi phạm họ Kong sau đó được phát hiện đã treo cổ tự tử trong một công viên nhỏ ở gần hiện trường.

Nghi phạm họ Kong, ngoài 40 tuổi, là người nhà của chồng bà Chen, anh ta làm việc ở Thiểm Tây vào các ngày trong tuần và trở về Phù Nam vào khoảng 6 giờ chiều ngày 4/8. Được biết, Kong là con trai duy nhất trong gia đình và đã có gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dot-nhap-vao-nha-qua-cua-so-nguoi-dan-ong-cam-dao-truy-sat-mot-gia-dinh-khien-5-nguoi-thuong-vong-608500.html