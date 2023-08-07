Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đến hiện trường và phát hiện 5 người trong một gia đình, trong đó có 3 trẻ nhỏ, đã tử vong trên một chiếc ô tô màu đen.

Theo China Press, trên một con đường nông nghiệp hẻo lánh ở thị trấn Shitan, Đài Loan (Trung Quốc), vào khoảng 6 giờ sáng ngày 6/8, một người nông dân trồng măng muốn đến trang trại của mình để kiểm tra thì bất ngờ phát hiện ra chiếc xe ô tô màu đen của người đàn ông đậu ngay giữa đường.

Người này tò mò tiến lại và cố gắng gọi những người trong xe nhưng không có bất kì phản ứng nào. Hơn nữa, từ trong xe phát ra một mùi khó chịu. Vì thế, người này liền báo với cảnh sát đến hiện trường để điều tra.

Liu Shuneng, thị trưởng thị trấn Shitan, cho biết bà nhận được tin báo từ người dân vào sáng sớm và vội vã đến tìm hiểu thì mới biết do gần đây đang là mùa măng nên những người nông dân đến ruộng để kiểm tra xem có bất kỳ sự cố nào xảy ra hay không.

Kết quả, họ phát hiện gia đình của K và thị trưởng ngay lập tức yêu cầu cảnh sát liên hệ với gia đình của nạn nhân.

Cảnh sát đã đến hiện trường để phong tỏa. Ảnh: TVBS

Được biết K năm nay 31 tuổi, là một tài xế chuyên nghiệp và có vợ cùng với ba đứa con lần lượt 4, 5 và 7 tuổi.

Ngoài ra vợ anh K sức khỏe yếu, thu nhập chính của anh K là lái xe, việc chăm sóc và nuôi dưỡng ba đứa con nhỏ khá khó khăn.

Anh K thậm chí còn không có khả năng đóng bảo hiểm y tế. Hơn nữa, cha mẹ anh ấy thuê đất ở Miaoli và làm nông dân nên đôi khi phải được hỗ trợ tài chính.

Người thân và bạn bè tại quê hương của K ở Miaoli cho rằng gia đình K có thể đối mặt với áp lực tài chính lớn, đó là lý do tại sao anh ấy ở trên bờ vực tuyệt vọng.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra và không có dấu hiệu của sự can thiệp từ bên ngoài, tạm thời loại trừ khả năng bị sát hại.

Dựa trên mức độ co cứng của thi thể, có thể suy ra rằng anh ta đã chết được 5 ngày. Nguyên nhân chính xác của cái chết vẫn đang được cảnh sát điều tra.

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