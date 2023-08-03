Người đàn ông châm lửa đốt vợ rồi chạy thoát, hai người con trai mở cửa bàng hoàng thấy mẹ đang bốc cháy

Mới đây, một người đàn ông ở Malaysia đã dùng xăng đốt vợ vì mâu thuẫn nhưng may mắn hai người con trai đã nhanh chóng dùng nước để dập lửa nhưng nạn nhân vẫn bị thương nghiêm trọng.

Theo thông tin từ China Press, một cặp vợ chồng đã kết hôn được 15 năm và 4 đứa trẻ sống chung trong một khu nhà công nhân ở bang Penang.

Vào tối ngày 31/7, hai vợ chồng đã xảy ra một cuộc cãi vã. Kết quả là người chồng 36 tuổi tức giận đến mức đổ xăng lên người vợ 35 tuổi rồi châm lửa đốt.

Hai cậu con trai trong độ tuổi từ 10 đến 13 tuổi đã nghe thấy tiếng cãi nhau và muốn vào phòng để can thiệp nhưng bị khóa cửa bên ngoài.

Sau khi nghe thấy tiếng cầu cứu, họ đã đập cửa phòng và chỉ thấy mẹ bốc cháy toàn thân, còn bố đang cố gắng dập lửa.

Nhưng ngọn lửa ngày càng cháy dữ dội, người chồng lao ra ngoài chạy thoát thân, còn các con chỉ kịp dội nước vào người mẹ và cuối cùng phải nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm để gọi cảnh sát.

Người vợ bị bỏng rất nặng với 27% cơ thể sau tai nạn. Ảnh minh họa: Internet

Người vợ bị đưa đến bệnh viện với 27% cơ thể bị bỏng và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát chỉ ra rằng người chồng phạm tội từng có tiền án bạo lực gia đình và 4 tiền án gồm cố ý gây thương tích, đe dọa và gây thương tích bằng hung khí nguy hiểm. Hiện cảnh sát đang ráo riết truy bắt người đàn ông.

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