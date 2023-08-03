Người đàn ông châm lửa đốt vợ rồi chạy thoát, hai người con trai mở cửa bàng hoàng thấy mẹ đang bốc cháy

Thế giới 03/08/2023 12:57

Mới đây, một người đàn ông ở Malaysia đã dùng xăng đốt vợ vì mâu thuẫn nhưng may mắn hai người con trai đã nhanh chóng dùng nước để dập lửa nhưng nạn nhân vẫn bị thương nghiêm trọng.

Theo thông tin từ China Press, một cặp vợ chồng đã kết hôn được 15 năm và 4 đứa trẻ sống chung trong một khu nhà công nhân ở bang Penang.

Vào tối ngày 31/7, hai vợ chồng đã xảy ra một cuộc cãi vã. Kết quả là người chồng 36 tuổi tức giận đến mức đổ xăng lên người vợ 35 tuổi rồi châm lửa đốt.

Hai cậu con trai trong độ tuổi từ 10 đến 13 tuổi đã nghe thấy tiếng cãi nhau và muốn vào phòng để can thiệp nhưng bị khóa cửa bên ngoài.

Sau khi nghe thấy tiếng cầu cứu, họ đã đập cửa phòng và chỉ thấy mẹ bốc cháy toàn thân, còn bố đang cố gắng dập lửa.

Nhưng ngọn lửa ngày càng cháy dữ dội, người chồng lao ra ngoài chạy thoát thân, còn các con chỉ kịp dội nước vào người mẹ và cuối cùng phải nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm để gọi cảnh sát.

Người đàn ông châm lửa đốt vợ rồi chạy thoát, hai người con trai mở cửa bàng hoàng thấy mẹ đang bốc cháy - Ảnh 1
Người vợ bị bỏng rất nặng với 27% cơ thể sau tai nạn. Ảnh minh họa: Internet

Người vợ bị đưa đến bệnh viện với 27% cơ thể bị bỏng và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát chỉ ra rằng người chồng phạm tội từng có tiền án bạo lực gia đình và 4 tiền án gồm cố ý gây thương tích, đe dọa và gây thương tích bằng hung khí nguy hiểm. Hiện cảnh sát đang ráo riết truy bắt người đàn ông.

Nóng: Người đàn ông ra tay thảm sát cả gia đình rồi cắt tay tự tử vì kinh tế khó khăn

Nóng: Người đàn ông ra tay thảm sát cả gia đình rồi cắt tay tự tử vì kinh tế khó khăn

Mới đây, một người đàn ông đã ra tay sát hại vợ và cậu con trai 12 tuổi sau khi cả gia đình gặp khó khăn về kinh tế.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 58 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 13 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 28 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 13 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích