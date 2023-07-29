Nữ nhân viên 25 tuổi gửi ảnh gợi cảm dụ dỗ giám đốc nhưng “chính thất” dùng 1 chiêu khiến “tiểu tam” phải quỳ gối xin tha

Thế giới 29/07/2023 07:44

Một cô gái 25 tuổi vừa tốt nghiệp được nhiều đồng nghiệp trẻ theo đuổi sau khi bắt đầu làm việc trong ngân hàng nhưng cô đều từ chối tất cả vì đã phải lòng tổng giám đốc đã có gia đình hơn cô 20 tuổi.

Theo thông tin tổng hợp từ các phương tiện truyền thông nội bộ, nữ nạn nhân của vụ bê bối gây chấn động ngành ngân hàng này là Xiao Ling (bút danh), vừa mới tốt nghiệp. Vì tuổi trẻ và nhan sắc nên sau khi gia nhập ngân hàng, cô không thiếu những người đàn ông trẻ tuổi theo đuổi.

Tuy nhiên Ling không bị lay chuyển, vì cô đã yêu một tổng giám đốc 45 tuổi trưởng thành và ổn định họ Liu, người hơn cô 20 tuổi. Ling đã liên tục gửi những ảnh gợi cảm để dụ dỗ và nhanh chóng sau đó hai người đã nảy sinh tình cảm.

Mối quan hệ đơn phương này nhanh chóng lan truyền giữa các đồng nghiệp, sau khi bị phát hiện, vợ của Liu đã công khai đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa chồng cô và Xiaoling.

Từ cuộc trò chuyện, Liu đã phàn nàn với Xiao Ling về vợ mình: “Anh đã nói là sẽ cưới em mà. Cô ấy không thể' không chấp nhận kết hôn và sinh con gái”, “Có lẽ cô ấy chỉ không muốn thua, hoặc là yêu chính mình hơn là yêu anh”.

Nữ nhân viên 25 tuổi gửi ảnh gợi cảm dụ dỗ giám đốc nhưng “chính thất” dùng 1 chiêu khiến “tiểu tam” phải quỳ gối xin tha - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh cũng tình cảm dỗ dành Ling và nói rằng: “Khi nghĩ đến anh bị cô ấy kiểm soát, anh cảm thấy lo lắng”, “Khi ôm em, anh không muốn mất em”.

Vợ của Liu đã dùng đến một chiêu tuyệt chiêu, tung ảnh mặc đồ ngủ gợi cảm mà Xiaoling đã chuyển cho chồng để đòi công lý, nhưng những bức ảnh này đã lan truyền trên mạng ngay lập tức khiến Xiao Ling suy sụp.

Sau khi tin tức được tiết lộ, nó không chỉ thu hút những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng mà còn tiết lộ rằng Liu Nan đã lạm quyền và biển thủ công quỹ cho bản thân và Xiao Ling.

Cuối cùng, vợ anh đã thắng, Liu Nan đã nhận lỗi với vợ, xin lỗi vì đã có quan hệ với cấp dưới và sẵn sàng gánh chịu hậu quả.

 

 

Người đàn ông ra tay đâm vợ 171 nhát khi vừa kết thúc kỷ niệm 5 năm ngày cưới

Người đàn ông ra tay đâm vợ 171 nhát khi vừa kết thúc kỷ niệm 5 năm ngày cưới

Mới đây, một người đàn ông 29 tuổi ở Anh đã ra tay sát hại vợ trong lúc đang dùng ma túy khiến cô tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 43 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 1 giờ 28 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích