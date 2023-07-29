Nữ nhân viên 25 tuổi gửi ảnh gợi cảm dụ dỗ giám đốc nhưng “chính thất” dùng 1 chiêu khiến “tiểu tam” phải quỳ gối xin tha

Một cô gái 25 tuổi vừa tốt nghiệp được nhiều đồng nghiệp trẻ theo đuổi sau khi bắt đầu làm việc trong ngân hàng nhưng cô đều từ chối tất cả vì đã phải lòng tổng giám đốc đã có gia đình hơn cô 20 tuổi.

Theo thông tin tổng hợp từ các phương tiện truyền thông nội bộ, nữ nạn nhân của vụ bê bối gây chấn động ngành ngân hàng này là Xiao Ling (bút danh), vừa mới tốt nghiệp. Vì tuổi trẻ và nhan sắc nên sau khi gia nhập ngân hàng, cô không thiếu những người đàn ông trẻ tuổi theo đuổi.

Tuy nhiên Ling không bị lay chuyển, vì cô đã yêu một tổng giám đốc 45 tuổi trưởng thành và ổn định họ Liu, người hơn cô 20 tuổi. Ling đã liên tục gửi những ảnh gợi cảm để dụ dỗ và nhanh chóng sau đó hai người đã nảy sinh tình cảm.

Mối quan hệ đơn phương này nhanh chóng lan truyền giữa các đồng nghiệp, sau khi bị phát hiện, vợ của Liu đã công khai đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa chồng cô và Xiaoling.

Từ cuộc trò chuyện, Liu đã phàn nàn với Xiao Ling về vợ mình: “Anh đã nói là sẽ cưới em mà. Cô ấy không thể' không chấp nhận kết hôn và sinh con gái”, “Có lẽ cô ấy chỉ không muốn thua, hoặc là yêu chính mình hơn là yêu anh”.

Ảnh minh họa: Internet

Anh cũng tình cảm dỗ dành Ling và nói rằng: “Khi nghĩ đến anh bị cô ấy kiểm soát, anh cảm thấy lo lắng”, “Khi ôm em, anh không muốn mất em”.

Vợ của Liu đã dùng đến một chiêu tuyệt chiêu, tung ảnh mặc đồ ngủ gợi cảm mà Xiaoling đã chuyển cho chồng để đòi công lý, nhưng những bức ảnh này đã lan truyền trên mạng ngay lập tức khiến Xiao Ling suy sụp.

Sau khi tin tức được tiết lộ, nó không chỉ thu hút những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng mà còn tiết lộ rằng Liu Nan đã lạm quyền và biển thủ công quỹ cho bản thân và Xiao Ling.

Cuối cùng, vợ anh đã thắng, Liu Nan đã nhận lỗi với vợ, xin lỗi vì đã có quan hệ với cấp dưới và sẵn sàng gánh chịu hậu quả.

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