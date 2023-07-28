Để trả đũa việc bị đá, người đàn ông biến ảnh bạn gái cũ thành hình “người lớn” rồi phát tán

Gần đây, một người đàn ông họ Chen ở Quảng Tây, để trả thù bạn gái cũ họ Zhang, đã phát tán ảnh của cô trong những tấm thiệp khiêu dâm với những từ như "Dịch vụ tận nơi 24 giờ". Cuối cùng anh phải bồi thường khoảng 33 triệu.

Theo vụ án, Chen và Zhang từng là một cặp nhưng sau đó vì con gái của Zhang dần xa lánh anh nên Chen đã in ảnh của người phụ nữ này thành 300 đến 400 tấm thiệp “người lớn” và phát chúng gần nơi ở của anh ta, kèm theo “24 giờ phục vụ tận nhà”, “người đẹp gợi cảm”, “thiếu nữ gợi cảm” cùng với các văn bản khác.

Không chỉ vậy, Chen còn dán một mảnh giấy trước cửa nhà Zhang, yêu cầu Zhang trả 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,3 triệu) cho trang sức vàng và 500 nhân dân tệ (khoảng 1,6 triệu) cho trang sức bạc đã tiêu trong thời gian quan hệ, cũng như 300 nhân dân tệ (gần 1 triệu) để in tấm thiệp “người lớn”.

Trong cơn tuyệt vọng, Zhang đã chuyển 1.800 nhân dân tệ (khoảng 1,6 triệu) cho Chen qua WeChat, nhưng ông Chen không dừng lại và tiếp tục phát thiệp.

Hình ảnh người đàn ông phát tán. Ảnh: HK01

Zhang, người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, đã đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án nhân dân yêu cầu Chen Nan chấm dứt hành vi vi phạm, ngừng in thẻ, xóa ảnh, trả lại phí in 300 nhân dân tệ và bồi thường 18.500 nhân dân tệ (khoảng 61 triệu) cho tổn thất tinh thần.

Sau đó , tòa sơ thẩm đã phán quyết rằng Chen Nan phải chấm dứt hành vi vi phạm của mình và bồi thường cho Zhang 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu) tiền bồi thường thiệt hại về tinh thần.

Chen từ chối chấp nhận và sau đó kháng cáo lên tòa án. Tuy nhiên, tòa đã bác bỏ đơn kháng cáo của Chen và giữ nguyên phán quyết ban đầu.

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