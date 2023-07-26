Mới đây, một người đàn ông ở Ấn Độ đã sát hại dã man em gái của mình sau khi nạn nhân nhất quyết kết hôn với người mà mình lựa chọn.

Aashifa, một cô gái 18 tuổi sống ở Barabanki, Uttar Pradesh, đã bỏ trốn cùng bạn trai Chand Babu. Cả hai đều đến từ cùng một làng Mithwara.

Tuy nhiên, anh trai 22 tuổi của cô, Riyaz, không thích hai người kết hôn và đã sát hại cô trong một vụ giết người vì “danh dự gia đình”, sau đó mang đầu của cô bỏ vào một chiếc túi.

Trong đoạn video đáng sợ có thể thấy Riyaz đang đi đến đồn cảnh sát gần đó và mang theo đầu của Aashifa. Người dân xung quanh thấy anh mang chiếc túi đầy máu liền báo cho cảnh sát.

Được biết, cô gái này muốn kết hôn với một người đàn ông mà cô ấy lựa chọn nhưng cha cô ấy là Abdul Rashid và anh trai Riyaz đã phản đối điều đó.

Tờ Economic Times cho biết, vụ án giết người tàn bạo này đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp đất nước và đã tái châm ngòi cho sự tức giận về mức độ mà nam giới sẵn sàng đi đến để "kiểm soát" phụ nữ trong gia đình của họ.

Người đàn ông đem hung khí và đầu của em gái đến đồn cảnh sát để tự thú. Ảnh: China Press

Vào ngày 29 tháng 5, Abdul đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát nhằm kiện Chand Babu với tội danh bắt cóc phụ nữ để ép kết hôn.

Bạn đời của Aashifa sau đó đã bị bắt, còn cô ấy thì được “trả lại” về ngôi nhà mà anh trai và cha cô ấy đã sống.

Sau đó, vào ngày 20 tháng 7, khi Aashifa cho gia đình biết rõ rằng cô muốn kết hôn với Chand Babu, Riyaz trở nên bạo lực thậm chí sát hại cả em gái của mình.

Truyền thông địa phương cho biết khám nghiệm tử thi đã được tiến hành sau vụ sát hại Aashifa và thu thập bằng chứng từ hiện trường.

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