Mới đây, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm sau khi phát hiện thi thể nam giới không đầu trong một khách sạn ở Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản.

Theo đó, ngày 24/7, cảnh sát Hokkaido đã bắt giữ nghi phạm Tanamura Runa (29 tuổi), một người không có nghề nghiệp cùng với cha của cô, bác sĩ Tanamura Shu (59 tuổi) với cáo buộc hủy hoại và bỏ rơi thi thể.

Việc xác định sự thừa nhận của hai nghi phạm vẫn chưa rõ. Cảnh sát Hokkaido cho biết, Tanamura Runa và nạn nhân được cho là quen biết nhau.

Trước đó vào chiều ngày 2/7, nhân viên của khách sạn LET'S ở Susukino, khu đèn đỏ nổi tiếng ở Sapporo, đã tìm thấy một thi thể nam giới không đầu trong phòng tắm của một căn phòng trên tầng hai.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Mainichi Shimbun

Người chết là Pu Renzhi, một người đàn ông 62 tuổi sống ở Hokkaido. Vào tối ngày 1/7, Pu Renzhi mặc đồ nữ đi dự tiệc gần khách sạn và gặp một người bí ẩn, hai người cùng vào khách sạn, người bí ẩn rời đi lúc 2 giờ sáng.

Do chưa trả phòng nên nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra thì phát hiện Pu Renzhi đã tử vong trong phòng tắm.

Chìm phà ở Indonesia khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, 19 người mất tích Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia cho biết một chiếc phà đã chìm ngoài khơi bờ biển Sulawesi ngày 24/7, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và 19 người mất tích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-canh-sat-bat-giu-hai-cha-con-trong-vu-an-thi-the-khong-dau-o-khach-san-604706.html