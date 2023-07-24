Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia cho biết một chiếc phà đã chìm ngoài khơi bờ biển Sulawesi ngày 24/7, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và 19 người mất tích.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, chiếc phà đang băng qua một vịnh liền kề với đảo Muna. Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia cho biết trong một tuyên bố rằng chiếc phà bị chìm vào khoảng nửa đêm với khoảng 40 hành khách trên tàu.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia cho biết 6 hành khách sống sót và được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tích cực các nạn nhân trong đêm. Ảnh: AP

Arafah, người phụ trách đơn vị tìm kiếm và cứu nạn địa phương, cho biết danh tính của tất cả các nạn nhân đã được xác nhận, thi thể đã được bàn giao cho gia đình họ và những người sống sót vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.

Indonesia là một quốc gia quần đảo bao gồm khoảng 17.000 hòn đảo, mặc dù phà là phương tiện di chuyển phổ biến nhưng tiêu chuẩn an toàn quá lỏng lẻo, thường xuyên chở quá tải, không trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh, thoát hiểm trên tàu nên thường xuyên xảy ra tai nạn chết người.

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