Hai nhà mâu thuẫn, người đàn ông cầm rìu tấn công liên tiếp hai đứa trẻ trong nhà với nhiều vết máu trên sàn

Thế giới 22/07/2023 11:30

Vài ngày trước, một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên vào nhà với chiếc rìu và đuổi theo hai đứa trẻ đã lan truyền trên mạng.

Truyền thông trong nước ngày 21/7 đưa tin, vụ việc xảy ra tại thôn Hoắc Ngạn Trung, thị trấn Định Đình, huyện Tương Thành, thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam.

Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào ngày 8/7. Kẻ tấn công khoảng 65 tuổi đã xông vào nhà bằng rìu và tấn 2 bé gái.

Trong đoạn video, có thể thấy hai bé gái đang ngồi xem phim hoạt hình trên ghế ở phòng khách thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa.

Hai nhà mâu thuẫn, người đàn ông cầm rìu tấn công liên tiếp hai đứa trẻ trong nhà với nhiều vết máu trên sàn - Ảnh 1
Bé gái đang cố gắng chạy ra khỏi nhà sau khi bị người đàn ông tấn công. Ảnh: HK01

Cô gái trẻ ra mở cửa thì bị người đàn ông dùng rìu tấn công nhiều nhát, sau đó ông lão lao vào phòng khách và đuổi đánh cô gái lớn.

Cô gái lớn chạy ra khỏi nhà sau khi hét lên, và người đàn ông lớn tuổi đã dùng rìu bổ cô gái nhiều nhát rồi bỏ đi. Có vết máu của cô gái trên mặt đất.

Theo một người trong cuộc, nguyên nhân của vụ việc là do thế hệ cũ có ân oán, kẻ hành hung đã lợi dụng bà của hai cô gái ra ngoài lấy đồ rồi nhân cơ hội này ra tay trả thù, tuy nhiên lời khai này vẫn chưa được cảnh sát xác nhận.

 

 

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