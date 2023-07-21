Theo tuyên bố của Diễn đàn các nhà lãnh đạo bộ lạc bản địa (ITLF), hai phụ nữ này là người của nhóm dân tộc Kuki, ngoài việc khỏa thân diễu hành trên đường phố, các nạn nhân còn bị cưỡng hiếp tập thể bởi những người đàn ông địa phương.

Một đoạn video được đăng lên mạng vào ngày 19/7 tại Manipur, Ấn Độ. Trong video, hai người phụ nữ bị một nhóm đàn ông bắt cóc, buộc phải đi bộ trên đường phố mà không có quần sao trước khi bị kéo đến một cánh đồng.

Cho đến nay, chỉ có 1 người bị bắt liên quan đến vụ việc, trong khi cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết vụ tấn công phụ nữ xảy ra vào ngày 4/5, nhưng đoạn video này mãi đến ngày 19/7 mới được tải lên mạng khiến dư luận nước này bức xúc.

Hai cô gái không mặc quần áo đang bị một nhóm đàn ông dẫn đi trên đường. Ảnh: China Press

Trước tình trạng bạo lực, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi giận dữ lên án "khiến Ấn Độ phải xấu hổ" và kêu gọi tất cả các cơ quan tăng cường đảm bảo an toàn cho phụ nữ.

Sau khi đoạn video quay cảnh những người phụ nữ bị ngược đãi ở bang Manipur được lan truyền trên các mạng xã hội lớn vào ngày 19, các nhà chức trách đã khẩn trương yêu cầu các nền tảng mạng xã hội xóa video.

Trên đường đi, những người đàn ông này còn đối xử với nạn nhân một cách thô bạo. Diễn đàn các nhà lãnh đạo bộ lạc thổ dân da đỏ tuyên bố rằng hai người phụ nữ đã bị cưỡng hiếp tập thể bởi những người đàn ông địa phương.

Trước vụ việc này, cảnh sát Ấn Độ cho biết họ đã mở vụ án để điều tra và hiện đang bắt giữ một người đàn ông đầu tiên. Phóng viên cùa đài BBC tại Delhi, Ấn Độ, Pandey nói rằng điều này không nên xảy ra ở Ấn Độ hiện đại.

Tuy nhiên, vào ngày Quốc khánh đầu tiên sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhậm chức vào năm 2014, ông cũng công khai rằng hàng loạt vụ hiếp dâm ở Ấn Độ vào thời điểm đó đã khiến Ấn Độ xấu hổ.

Các phương tiện truyền thông nước ngoài đề cập rằng trong đoạn video, những người phụ nữ liên tục khóc lóc, cầu xin những kẻ tấn công để họ được tự do.

Hình ảnh và âm thanh khiến người xem cảm thấy bất an. Vụ việc xảy ra vào ngày 4/5, khuôn mặt của những kẻ tấn công đàn ông trong đoạn video rõ ràng nhưng cho đến nay, chỉ có một người bị bắt giữ và cảnh sát Ấn Độ đã mất niềm tin của dân chúng.

Theo thông tin được biết, từ tháng 5, bang Manipur của Ấn Độ đã bùng phát xung đột chủng tộc, khiến ít nhất 130 người thiệt mạng và 60.000 người bị đẩy vào tình trạng mất nơi ở.