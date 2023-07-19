Bị nam sinh viên tố cáo về hành vi “nhạy cảm”, giáo sư nổi tiếng bị đình chỉ dạy học một năm

Thế giới 19/07/2023 16:32

Mới đây, một sinh viên họ Lin của Đại học Quốc gia Đài Loan đã cáo buộc giáo sư họ Huang về hành vi quấy rối trong vòng một năm khiến tinh thần của anh bị ảnh hưởng trong thời gian dài.

Vào tháng 6/2021 Đại học Quốc gia Đài Loan, thông báo cho các bên liên quan về kết quả thẩm định và tạm ngừng làm việc trong một năm đối với giảng viên này.

Đến năm nay, do một vấn đề khác, nhà trường sẽ đình chỉ giảng viên này thêm 1 năm 10 tháng.

Một sinh viên họ Lin gần đây đã bày tỏ trên Facebook rằng trong thời gian học thạc sĩ, anh ta đã bị một giáo sư họ Huang từ Đại học Quốc gia Đài Loan quấy rối và kiểm soát tình dục.

Ban đầu, anh nghĩ rằng mình có thể quên đi mọi thứ và tin rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng gần đây, sau khi đọc nhiều bài thảo luận về #MeToo, tình trạng cảm xúc của anh trở nên khó kiểm soát.

Bị nam sinh viên tố cáo về hành vi “nhạy cảm”, giáo sư nổi tiếng bị đình chỉ dạy học một năm - Ảnh 1
Sinh viên bị giáo sư họ Huang quấy rối trong 1 năm. Ảnh minh họa: Internet

Trong bài viết của mình, sinh viên Lin cho biết trong suốt hơn một năm khi được giáo sư Huang hướng dẫn.

Anh đã bị giáo sư này quấy rối bằng cách sử dụng lời nói và hành động thân mật, bao gồm gửi tin nhắn và gọi điện thoại thường xuyên, kể chuyện người lớn, yêu cầu nói chuyện qua video vào nửa đêm, ôm hôn không đúng chỗ, chạm vào các vùng nhạy cảm của cơ thể, ép anh nói yêu ông ta.

Trong bài viết của mình, Lin cũng cho biết giáo sư Huang đã nhiều lần nói về việc tập luyện cơ bụng của mình và đã cởi áo để cho anh xem và hỏi anh liệu có muốn sờ cơ bụng của ông ta không.

Điều này thường xuyên xảy ra khi hai người ở trong phòng làm việc của giáo sư Huang. Mặc dù đã từ chối nhiều lần và giả vờ mở cửa sổ để giảm thiểu cơ hội cho giáo sư Huang tiếp cận, nhưng vì phòng làm việc của giáo sư Huang ở cuối hành lang thường không có ai đi qua, vấn đề vẫn không được giải quyết.

Được biết giáo sư Huang, một phó giáo sư chuyên về y tế công cộng, đã chia sẻ kiến thức liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 và đã có nhiều nghiên cứu về sức khoẻ thanh thiếu niên và chống bắt nạt được đăng trên các tạp chí quốc tế, đạt được nhiều thành tích.

 

 

 

 

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