Vợ ngồi lên ô tô của người đàn ông khác, chồng tức giận lái xe đâm 5 phát liên tiếp

Thế giới 19/07/2023 13:03

Mới đây, một người đàn ông ở thành phố Viên Lâm, quận Chương Hóa trong cơn nóng giận đã lái xe của mình lao vào một chiếc ô tô khác đang đỗ bên cạnh một siêu thị nhưng rất may không ai bị thương.

Vụ việc này đã xảy ra vào tối ngày 17/7. Cảnh sát đã nhận được tin báo có một chiếc ô tô đã đập vỡ cửa kính của một cửa hàng Family Mart ở thành phố Viên Lâm.

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện thấy tất cả các tường kính bên cạnh khu vực ăn uống của cửa hàng đã bị vỡ.

Thuer phạm gây ra tai nạn là một chiếc Tesla màu trắng do một người đàn ông tên là Zheng Nan lái, đã va chạm với một chiếc BMW X3 màu xanh lam, gây ra việc các tường kính bị vỡ tan.

Theo điều tra của cảnh sát, Zheng Nan (30 tuổi) đang lái chiếc Tesla bị tình nghi có mâu thuẫn trong quan hệ với vợ nên hai bên đã hẹn nhau thương lượng tại siêu thị này.

Vợ anh ngồi trên ghế trước của chiếc BMW X3 do một người bạn lái, chiếc xe đỗ trong một khu vực đậu xe bên cạnh hông của cửa hàng và chờ đợi.

Khi Zheng đến, anh ngay lập tức lái xe đâm vào chiếc BMW màu xanh lam khiến chiếc xe này lao vào tường kính nhiều lần.

Vợ ngồi lên ô tô của người đàn ông khác, chồng tức giận lái xe đâm 5 phát liên tiếp - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Liberty Times

Vợ anh lo sợ cho tính mạng của mình và đã cố gắng mở cửa để thoát ra, nhưng Zheng đã dừng sau khi đâm xe liên tục 5 lần, may mắn là không có ai bị thương trong số những người khách hàng đang có mặt tại hiện trường.

Cảnh sát đã đến hiện trường và ngay lập tức đưa cả hai bên về trụ sở cảnh sát. Cả hai đều không có rượu trong người và sự việc có thể do xích mích tình cảm gây ra.

Sau đó, cảnh sát đã chuyển giao vụ việc cho cơ quan điều tra vì bị cáo buộc cưỡng bức, gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Sự việc va chạm giữa chiếc Tesla và chiếc BMW X3 có thể do mâu thuẫn tình cảm gây ra.

Được biết, anh Zheng có thể nghi ngờ rằng người lái chiếc BMW đã can thiệp vào hôn nhân của họ. Vợ anh đã muốn đàm phán nhưng lại ngồi trên chiếc xe của người đàn ông kia, cảm thấy không còn cách nào để tiếp tục cuộc trò chuyện, vì vậy anh ta đã "nổi điên" và va chạm vào chiếc xe của người kia.

 

 

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