Hẹn hò với trai đẹp ở khách sạn, cô gái 18 tuổi kinh hoàng bị 6 người đàn ông cưỡng hiếp

Thế giới 18/07/2023 18:59

Mới đây, một cô gái Đức đã tố cáo hành vi xâm hại của 6 người đàn ông sau khi hẹn hò với trai đẹp ở một khách sạn của Tây Ban Nha.

Đảo Mallorca, Tây Ban Nha là một khu nghỉ mát nổi tiếng, thu hút rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến đây tham quan, thậm chí có người còn vì nó mà phiêu lưu kỳ ảo.

Nhưng mới đây, một cô gái người Đức đã tố cáo một nam du khách người Đức mà cô gặp trên đảo.

Sau khi vào phòng cùng nhau, cô gái đã bị 6 người đàn ông tấn công tình dục và hiện cảnh sát địa phương đang vào cuộc điều tra.

Theo thông tin từ tờ Daily Star (Anh), cô gái 18 tuổi đến từ Đức gần đây đi nghỉ mát cùng bạn bè đến Mallorca. Cô đã gặp một chàng trai Đức 20 tuổi ở trên đảo và hai người đã có cuộc trò chuyện thú vị.

Sau đó, cô gái theo chàng trai đến phòng khách sạn mà anh ta đang ở, nghĩ rằng họ sẽ có thời gian riêng tư với nhau. Tuy nhiên, khi vào phòng, cô bất ngờ phát hiện ra có 5 người đàn ông khác trong phòng, đang uống rượu và đợi chờ.

Hẹn hò với trai đẹp ở khách sạn, cô gái 18 tuổi kinh hoàng bị 6 người đàn ông cưỡng hiếp - Ảnh 1
Cô gái tố cáo 6 người đàn ông đã xâm hại mình tại một khách sạn ở Tây Ban Nha. Ảnh minh họa: Internet

Cô gái càng lúc càng cảm thấy tình hình không ổn nên viện cớ rời khỏi phòng, nhưng nhóm nam sinh không chịu buông tha cho cô. Cuối cùng họ xông thẳng vào, không chỉ bao vây mà còn tiến tới và xâm hại cô ngay tại chỗ.

Theo mô tả của cô gái, vào thời điểm đó, một số người đàn ông đã thay phiên nhau xâm cô, trong khi những người còn lại đứng xem.

Sau khi cô gái bị 6 người đàn ông tấn công, cô đã ngay lập tức báo cáo với nhân viên khách sạn, người này cũng hỗ trợ cô báo cảnh sát.

Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã ngay lập tức mở cuộc truy tìm và điều tra. Vài giờ sau, 5 người đàn ông đã bị bắt giữ, người đàn ông thứ 6 đã bỏ trốn một lúc nhưng cuối cùng đã bị cảnh sát bắt.

Cảnh sát cho biết sáu người đàn ông đều là người Đức, trong độ tuổi từ 21 đến 23 và vụ việc đã bước vào giai đoạn xét xử. Về phần nữ nạn nhân, cô đã được đưa đến bệnh viện để điều trị sau vụ việc.

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