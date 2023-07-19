Mới đây, một người đàn ông ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) sau khi uống rượu đã tìm đến vợ cũ để yêu cầu tái hôn nhưng bị từ chối, sau đó đã đánh người và gây ra thương tích nghiêm trọng dẫn đến hôm sau đã qua đời.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 11/7, tại một khu dân cư ở ở phường Shoushan, huyện Meixian, tỉnh Thiểm Tây, người dân thấy một chàng trai sau khi uống rượu đã đánh người. Cảnh tượng tại hiện trường cho thấy có một nam và một nữ xảy ra mâu thuẫn.

Cảnh sát cho biết sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã ngay lập tức đến hiện trường để khống chế nghi phạm và hỗ trợ những người bị thương.

Người phụ nữ tử vong sau khi bị chồng đánh đập. Ảnh: HK01

Sau khi xem xét và điều tra, người đàn ông Liu sau khi uống rượu đã đến gặp vợ cũ Sun để yêu cầu hòa giải. Sau khi bị từ chối, anh đã đánh vợ khiến Sun bị thương và tử vong vào ngày hôm sau sau khi chữa trị không thành.

Hiện tại, Liu đã bị cơ quan công an địa phương tạm giữ hình sự và các tình tiết cụ thể của vụ án đang được điều tra thêm.

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