Dây điện cao thế bị đứt khiến ít nhất 16 người thiệt mạng

Thế giới 20/07/2023 10:42

Một vụ tai nạn điện giật cao áp đã xảy ra tại một nhà máy xử lý nước thải ở bang Uttarakhand, Ấn Độ, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông nước ngoài, vào ngày 19/7, một máy biến áp trong nhà máy xử lý nước thải nằm bên bờ sông Alkananda ở bang Uttarakhand (Ấn Độ) bất ngờ phát nổ khiến dây điện cao thế bị đứt và chạm vào lan can kim loại gần đó khiến mọi người tiếp xúc với hàng rào đều bị điện giật và ngã xuống đất.

Sau sự cố, 10 người tử vong tại chỗ, 12 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong đó 6 người được xác định đã tử vong, 6 người còn lại đang được điều trị.

Dây điện cao thế bị đứt khiến ít nhất 16 người thiệt mạng - Ảnh 1
Nhiều người đang được đưa đến bệnh viện cứu chữa. Ảnh: China Press

Có thông tin cho rằng những người thiệt mạng bao gồm một cảnh sát và ba nhân viên Vệ binh Quốc gia.

Ông Dami, Thống đốc bang Uttarakhand, sau đó bày tỏ lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng, đồng thời cho biết trực thăng sẽ được điều động để đưa những người bị thương còn đang được cấp cứu tới các bệnh viện có nguồn lực y tế tốt hơn để điều trị.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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