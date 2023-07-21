Đất nước này coi sầu riêng là một “báu vật” dùng để phô trương sự giàu có

Sầu riêng là một trong những loại trái cây được ưa chuộng nhất hiện nay. Về vấn đề này, tờ South China Morning Post đã phỏng vấn người dân địa phương để hiểu quan điểm của họ về sầu riêng làm quà.

Trong các nghi lễ quan trọng của Trung Quốc, cho dù đó là đám cưới, lễ đính hôn hay thăm hỏi người lớn tuổi, luôn cần phải tặng một món quà quý giá, bao gồm ngọc, vàng và trái cây như cam và táo đỏ.

Được biết, ở các vùng nông thôn của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc , có phong tục tặng 4 đến 6 món quà cho người thân và bạn bè trong lễ đính hôn hoặc tiệc cưới, bao gồm nho, xúc xích giăm bông, sữa và nấm đông cô.

Nhưng có một lựa chọn quà tặng mới đang ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc , đó là tặng sầu riêng, một loại trái cây nhiệt đới mang hương vị đặc trưng khu vực Đông Nam Á.

Sầu riêng trở thành món quà cao cấp cho đám cưới. Ảnh minh họa: Internet

Một số người dân địa phương cho biết khi lần đầu tiên thưởng thức sầu riêng, họ đã bị mê hoặc bởi hương vị của loại trái cây này.

Người già cũng cho rằng, thành phần dinh dưỡng của sầu riêng rất cao, ăn một quả sầu riêng tương đương với việc ăn 3 con gà.

Ở Trung Quốc, có một câu nói phổ biến như sau: "Tự do với anh đào", biểu thị người ta sẵn sàng chi tiền để mua những thứ đắt tiền, mua anh đào mà không cần suy nghĩ, cho thấy mức độ giàu có.

Hiện nay "tự do với anh đào" đang dần bị “tự do với sầu riêng” thay thế, phản ánh sầu riêng đã trở thành loại trái cây đắt tiền.

Nhập khẩu sầu riêng từ các nước ASEAN

Trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), có tổng cộng 15 nước thành viên, trong đó có 10 nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và New Zealand.

Hiệp định giúp việc xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các nước thành viên trở nên dễ dàng hơn với nhiều loại trái cây nhiệt đới, đặc biệt là sầu riêng đang ngày càng gia nhập thị trường Trung Quốc .

Sầu riêng ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ ở các thị trấn nhỏ và các quán cà phê cũng phục vụ sầu riêng tươi, bánh sầu riêng và chè dừa.

Một lượng sầu riêng Thái Lan chuẩn bị để xuất khẩu sang Trung Quốc trên tuyến đường sắt Vientiane – Côn Minh. Ảnh: Bangkokpost

Mọi người thích mua sầu riêng để chia sẻ với gia đình, đôi khi giá là 40 nhân dân tệ (khoảng 131.000) một kg, đôi khi là 60 nhân dân tệ (khoảng 197.000)

Hiện nay, rất nhiều người dân Trung Quốc cũng biết rằng đặc điểm của sầu riêng tốt là cuống ngắn, hình dạng tròn và gai nhỏ.

Hiện nay, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Philippines đều là thành viên của RCEP và là các quốc gia Đông Nam Á chính xuất khẩu sang Trung Quốc.

Các nhà đầu tư Trung Quốc đã nhìn thấy nhiều cơ hội kinh doanh và và chuyển sang trồng sầu riêng ở Thái Lan và Việt Nam, đồng thời xây dựng hệ thống vận chuyển lạnh và nền tảng giao dịch trực tuyến cho riêng mình.

Theo thống kê số liệu của cơ quan Hải quan Trung Quốc, ngay cả trong thời gian thực hiện chính sách "không nhập khẩu" tại Trung Quốc, năm ngoái lượng sầu riêng tươi nhập khẩu vào Trung Quốc tăng gấp đôi so với năm trước.

Dữ liệu từ China Business News cũng cho thấy từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 5 năm nay, doanh số bán sầu riêng trên Meituan tăng 711% so với cùng kỳ năm ngoái.