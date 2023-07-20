Thương tâm: Cô gái 16 tuổi bị ô tô cán thiệt mạng sau khi cãi nhau với mẹ

Thế giới 20/07/2023 10:33

Mới đây, một cô gái ở bang Pará, Brazil đã bị một chiếc ô tô cán qua người sau khi cãi nhau với mẹ.

Sự việc xảy ra vào ngày 13/7, khi đó cô gái đang cùng bạn đi bộ bên lề đường, người phụ nữ loạng choạng đợi một chiếc ô tô chạy ngang qua rồi đi bộ ra giữa đường.

Sau khi đi được vài bước, cô gái chỉ nằm xuống đường. Vì lúc đó đã là 2:46 sáng và khu vực xung quanh bị mờ nên một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ cao đã cán qua người khiến người phụ nữ tử bị thương nghiêm trọng.

Thương tâm: Cô gái 16 tuổi bị ô tô cán thiệt mạng sau khi cãi nhau với mẹ - Ảnh 1
Cô gái Brazil bị cán qua người sau khi say rượu trên đường. Ảnh: FTV News

Trong lúc nhập viện, bạn của nữ sinh cho biết cô đã uống rượu và cãi nhau qua điện thoại với mẹ xong thì bất ngờ xảy ra chuyện này.

Người phụ nữ vẫn có dấu hiệu của sự sống trước khi đến bệnh viện, nhưng cuối cùng đã qua đời vì vết thương trên bàn mổ

Cảnh sát cho biết toàn bộ vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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